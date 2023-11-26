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地政所預告登記 保障權益

情侶買屋引發的糾紛不少，常見借名登記糾紛，由一方出錢、房子卻登記在對方名下。（記者林嘉東攝）

情侶買屋引發的糾紛不少，常見借名登記糾紛，由一方出錢、房子卻登記在對方名下。（記者林嘉東攝）

2023/11/26 05:30

情濃不計較 分手迷糊帳

〔記者林嘉東／基隆報導〕情侶買屋引發的糾紛不少，常見借名登記糾紛，由一方出錢、房子卻登記在對方名下，交往時我的就是你的，分手後卻成了迷糊帳，將價值動輒數百萬、上千萬的房產登記在別人名下，難免膽顫心驚。

借名人該如何保障自己的權益？曾任檢察官的律師何皓元建議，無論交情如何，就算是親爹娘、親兄弟，「借名人」仍應與「出名人」簽立書面合約，自行妥善保管印鑑、房地權狀，並保留好稅金、費用、頭期款、貸款等繳款單據，至地政事務所辦理「預告登記」。

親爹娘、親兄弟 明算帳

情人間的借名登記糾紛，大多只有口頭約定，缺乏契約證據，發生糾紛時十分沒保障。何皓元表示，雙方簽署的書面合約，應寫明確實是借名登記，並詳列不動產標的，包括土地、房屋、停車位都明確標明，並明定借名的期限，並註明未經借名人同意，出名人不得擅自處分、設定或有損害該不動產的行為。

何皓元表示，為了避免借名登記的不動產，因出名人自身的債務而遭債權人追債而被查封拍賣，建議可在合約中明定若山現此情況，出名人有義務立即通知借名人並返還不動產；合約中也應訂立違反禁止處分條款、告知及返還義務、不履行約定時的違約金規定，以做為日後求償的依據。

卡住出名人 任意過戶

最重要的是要去地政事務所辦理「預告登記」，限定日後要辦理房產過戶時，須取得「預告登記人」的同意書，才能變更登記，這層保護機制可以「卡住」出名人，不能將借名人蒙在鼓裡，僅憑持有權狀、印鑑就輕易辦理過戶。

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