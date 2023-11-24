新北果菜公司爆圖利「菜蟲」 股長5萬交保

2023/11/24 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北市果菜運銷公司交易股曾姓股長及理貨員，被控利用預約交易制度漏洞，將特定數量及種類的蔬果，私自銷售給特定蔬果承銷商；新北地檢署前天指揮調查局新北市調查處發動搜索，並約談曾男、理貨員、承銷商等九人，訊後依刑法背信罪嫌，諭令曾男五萬元交保，其他七名被告及一名證人均請回。

據了解，新北果菜公司每日都會從農產地直接運送蔬果至公司，並以公開拍賣及預約交易兩種方式交易；若進行預約交易，依內規，蔬果須先談好價錢，並進入公司進行理貨、抽驗農藥等程序，不能以個人帳戶收款。

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檢調懷疑，曾姓股長及理貨員等人，利用預約交易漏洞，與供應商談好採購種類、數量後違反內規，未講明收購價格，也未進行理貨、抽驗農藥等程序，將特定數量及種類的蔬果，如黑木耳、蘿蔔、茄子等，私自銷售、運輸至特定蔬果承銷商，疑從中賺取好處，不排除曾男等人是「暗槓」多餘蔬果偷賣。

據了解，這些承銷商以匯款方式，將款項匯入曾男及理貨員私人帳戶，檢調尚在釐清款項是買賣價款或是曾男等人的報酬。由於曾男等人不具公務員身分，無法適用貪污治罪條例，檢方因此以刑法背信罪嫌諭令曾男交保，其他被告請回。

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