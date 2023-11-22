家藏3槍400發子彈 黑道擁007愛用槍

新竹黃姓幫派分子擁槍自重，赫見007電影中龐德的愛用槍枝。（警方提供）

2023/11/22 05:30

〔記者蔡彰盛、許國楨／綜合報導〕新竹黃姓幫派分子擁槍自重，新竹市警局第二分局員警經埋伏跟監，在黃男住家搜出兩把手槍、一把霰彈槍、還有四百多發子彈，儼然是小型軍火庫，其中一把手槍還是德國製華瑟PPK半自動手槍，是許多國家警用配槍，電影○○七系列中主角詹姆士龐德也是使用這把手槍，十分罕見。

火力強大 追持槍動機

總統、立委選舉將至，為防制暴力介入選舉，警方規畫各項治安重點工作，針對掃蕩幫派、檢肅非法槍械、打擊詐欺、查緝毒品及查察賄選進行全面性查緝。分局長林昆達表示，偵查隊日前掌握情資，得知黃男擁槍自重，持有大批軍火，經組成專案小組派員長期跟監蒐證，十七日見時機成熟，持搜索票前往黃位於市區的住處搜索。

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專案人員在屋內櫃子發現大批子彈，在廚房一個不起眼的櫃子內，先是找到一把改造霰彈槍，另在房內櫃子夾層中再起獲兩把手槍，經清點共有霰彈槍子彈一五三顆、九釐米子彈二七三顆，火力相當強大。

全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹檢方偵辦，警方將深入追查黃男持槍動機。

另，刑事局中部打擊犯罪中心肅槍行動，接連在南部查獲兩處改造槍枝工廠，逮捕蔡、許二名男子並查扣兩把改造手槍、兩把半成品、一八七發子彈等證物，經查，二人分從事怪手司機、機車維修技師等工作，雖不認識，但改槍動機口徑一致，都說是因為「好玩、好奇」，訊後均依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

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