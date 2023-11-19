高院民庭案件爆棚 史上首度停分案4個月

高等法院院長高金枝，為了紓解法官負荷，拍板成立高院民事庭史上第一個審查中心。（資料照）

2023/11/19 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高等法院民事庭每月新收近千案，每位法官平均有七十六案未結，今年新進高院的法官更多達八十七案未結，數量爆棚，院長高金枝下令成立高院史上首個審查中心，處理新收案件的書狀交換、試行調解、程序審查等三項前置事宜，審查四個月後，認為有進入實體審理的必要，再分案給法官，盼能減少法官辛勞，提高審判效率。

每位法官平均76案未結

新進法官高達87案未結

高院預估，審查中心要完成以上三事項，須耗時四個月，故從新制實施四個月內，高院民庭停分新案，讓法官得以專心審理手上積案。經過前端篩選，高院盼四個月後的分案量能有效降低；不過當選無效等有特別規定期限的案子，或有時效性或急迫性的定暫時狀態或假處分等雜件，仍維持分案。

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前置審查制度上路 不收新案

有時效性或急迫性 仍會分案

高院民事庭今年約廿名法官異動，異動股留給後手的案件數破天荒爆量，平均每位法官要承接八十七案，比其他股的七十六件多了十一件，且案情均繁雜，無法在短時間內審結，若還要輪分新收案件，將使工作量雪上加霜，恐影響案件品質，侵害當事人權益。

八月底就任高院院長的高金枝，見案件源源不絕，為了紓解法官負荷，她拍板成立高院民事庭史上第一個審查中心，由審判長周群翔一人帶領十名法官助理與書記官，先行審查新收案件，處理書狀交換、試行調解與程序審查等三類審理前的前置事項。

書狀交換部分，審查中心會請兩造當事人先提出證據與書狀，交給彼此審閱，相互對卷證表示意見；試行調解方面，針對案件爭點進行初判，並在調解過程中適度揭露心證，讓兩造預測案件未來的可能走向，強化調解動機，減少曠日廢時的爭訟時程，並降低不確定性與訴訟費用支出，達到減輕案量目標；程序審查部分，審查中心如認當事人起訴要件不足，可命其補正，若無法補正，比如上訴逾期或當事人不適格，可直接裁定駁回。

高院首度嘗試審查制度，各法院都在觀察成效，有法官認為這四個月內可好好結案，提升品質，並且適度喘息，已聽到不少法官準備休假充電；也有法官質疑此為朝三暮四，案件總量不變，若不適時洩洪，等到案件累積過多，恐潰堤釀災。

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