防重蹈覆轍 北院曾推民事審查庭 失敗收場

高等法院院長高金枝，為了紓解法官負荷，拍板成立高院民事庭史上第一個審查中心。（資料照）

2023/11/19 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高等法院首創審查中心，試圖紓解龐大民事案源。曾任高院民庭法官的伯衡法律事務所執行長黃珮茹分析，高院屬於二審，除了要審理一審上訴案，還要負責廢棄發回的更審案，猶如夾心餅乾，再加上會上訴跟廢棄的案質多半複雜，審理須花時間，法官負荷自然增加。至於審查中心能否達到預期效果，黃認為這是史無前例的作法，待四個月後分案的情形才能論斷。

民事負荷重 審查中心受期待

黃珮茹表示，二審須實質審理一審上訴案件，無法發回，這些案件案質通常較繁雜，金額龐大，當事人意見也多，拉長審理時間；另則要處理三審廢棄發回的案子，攸關法律見解，亦屬不易，因為位處一、三審之間，夾心餅乾的案量分外吃重。

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黃珮茹指出，高院轄區南到新竹、東到宜蘭，要審七所地院的案子，又有許多重大金融案件，民庭卻只有九十九位法官，每個月新收約一千案，負荷不輕，且高院採合議制，除了自己的案件，還要負責陪席，相較於一審獨任審理，審結時間變長。

她認為，審查中心最能著力之處，應該是試行調解部分，當事人經歷過一審判決，心中已有一把尺，若再經二審審查中心開示，應可提高調解成功率，撤回許多不必要的訴訟。

黃珮茹說，刑事案件因犯罪事實固定，調解較具成效，民事案件則因當事人隨時可變更請求權，且訴訟價額可追加，框架不易確定，審查中心是否能發揮成效，有待檢驗；她提醒，案件進入審查中心四個月後才分案，可能會被當事人質疑效率。

一名法官直言，台北地院二○○八年曾推行民事審查庭，但因審查庭跟審理庭法官見解不一致，產生不少問題，兩年後告吹，高院如今推行此制度，要注意是否涉及爭點整理，而有影響審判核心的問題，以免重蹈覆轍。

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