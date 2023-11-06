遭棄養、虐待 1年內可提撤銷贈與

房產到手拒養病母示意圖

2023/11/06 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕子女孝順父母，是我國的傳統觀念，但現實社會中有許多子女非但未盡孝道，甚至忤逆父母。有一些則是等取得長輩贈與財產後，馬上變臉，讓長輩們感到心寒。律師林富貴表示，為了避免這些不孝子女分到財產後翻臉，民法已增訂「不孝子女條款」，若惡意不扶養父母、虐待等，經以遺囑、錄音、錄影等方式舉證後，兒女將喪失繼承權。

林富貴律師指出，案件中顏姓婦人將房產贈與兒子、孫子時，有要求兩人必須扶養自己終老，因此屬於附有條件的贈與，因其子明確表示不願履行扶養義務，故顏婦可依民法第四一二條規定，撤銷其贈與契約並請求回復其所有權。

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此外，顏婦的兒子為法定第一順位扶養義務人，當她無法維持生活時，兒子必須履行扶養義務；若不履行扶養母親的義務或有故意侵害母親行為（如重大虐待、侮辱）時，只要蒐證齊全，顏婦也能依照民法第四一六條撤銷贈與並請求回復所有權（俗稱不孝子女條款），維護自身權益。

一般而言，坊間常見的作法，是立下字據，讓子女們知道，如果沒有孝順、扶養父母的話，就不可能分得財產。但需要特別注意的是「不孝條款」中有除斥期間的規定，父母必須在知悉子女不願扶養時的一年內，向法院提出撤銷贈與；而且過程中絕不能優柔寡斷，若審理期間若曾表示願意原諒子女的不孝，就不得撤銷，也不得再提起訴訟。所以真的遇上不孝子女或子孫，要當斷則斷，勿一時心軟選擇原諒，否則後患無窮！

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