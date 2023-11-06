房產到手 斷聯拒養病母 不孝條款 判兒歸還

房產到手拒養病母示意圖

2023/11/06 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名顏姓婦人為了晚年有人照顧，便將名下的一半房產分別過戶給陳姓兒子跟長孫。未料，自己失去工作，又過於勞累病情加重。為不讓孫子經濟壓力過大，便聯繫兒子回家幫忙負擔家計，但兒子卻拒絕。顏婦為討回贈與的房產，依民法「不孝子女條款」提出告訴。基隆地院認為，陳男未依約定撫養母親，判須歸還房產。

顏婦在法院審理時表示，因為自己身體有多項疾病，為了年老後有人照顧，便將房產一分為二，分別贈與給兒子及長孫，附帶條件就是要求二人須扶養自己終老。但後因交友不慎誤觸法網，犯下幫助詐欺及洗錢等罪，因有前科紀錄，間接失去看護工作，又在服勞務折抵刑期間，過度勞累以致本身的病情加重；而因失業無收入且房產已經過戶給兒子跟孫子，只能依靠二人照顧。

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兒嗆以後也不回家奔喪 法院發函也不理

顏婦見孫子獨自一人負擔過重，便要求有分到家產的兒子回來分擔家計，不過孫子多次聯繫其父親，對方卻直接表明拒絕扶養，以後更不會回家奔喪，直接切斷聯繫。

顏婦向法官指出，與兒子失聯後，只好於二○二二年十二月十三日求助警方協助尋找，最後雖然有聯繫上兒子，但兒子卻稱無意履行扶養義務，最終只能向法院提出撤銷贈與並要求兒子返還不當得利。法院發函通知離家陳男於言詞辯論期日到場，但他並未出現，也未提出任何的書狀作聲明或為自己陳述。

法官調閱顏婦的稅務電子閘門財產所得明細表，得知她三年內收入僅有三千一百元，沒有財產維持生活；而陳男身為顏婦直系親屬，本就有履行扶養義務，但卻長期行蹤不明，更明確表示拒絕對母親進行扶養，依法得撤銷其贈與。

法官認定，陳男未依約定扶養已無法維持生活的母親，且表示拒絕扶養，故判處陳男須返還母親贈與的房產。

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