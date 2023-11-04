囂張飆股詐團 議員大頭貼也盜

台中市議員張玉嬿指自己的圖像被冒用來投資詐騙。（記者蘇金鳳攝）

2023/11/04 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨籍台中市議員張玉嬿昨天在議會展示自己的臉書照片，表示被詐欺集團盜用於投資騙術，她竟被搖身一變成為股票大師，傳授民眾投資飆股之道，其實她一張股票都未買，要求警察局加強打詐；中市警局強調，將持續運用科技向上溯源，務必嚴厲打擊詐欺。

盼中市警加強打詐

對於張玉嬿被騙徒盜用照片，同黨議員陳淑華也說，過去二十年犯罪刑案已由搶劫偷盜，轉型為資訊科技犯罪，中市今年初至十月查扣詐騙金額五點五億，再加上阻止詐騙九億元，共已超過十四億元，黑數恐怕更高。

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中市議會昨天進行警消環衛業務質詢，張玉嬿指投資詐欺犯行囂張，很多名人都遭冒用，宣稱能代替民眾投資飆股，吸引被害人加入，吸光其血汗錢；陳淑華與議員陳俞融表示，詐騙機房多藏在民宅、透天厝、商辦、公寓內，嚇阻詐騙要從法律面下手，提高詐騙刑責。

中市警察局長李文章表示，統計中市今年一至十月共查獲詐欺集團五一一件，犯嫌三六六三人，查扣不法所得五點五億元；他說，許多詐騙是透過手機通訊軟體或社群網站平台使詐，但臉書、LINE等的經營者都是外商，警局較無法跟外商做詐騙防治，中央近期已有打詐作法。

市警局表示，警局查緝詐欺犯罪均會從金融及通訊紀錄層面著手，運用科技設備進行偵查，向上溯源查緝詐欺集團首腦，且每月會針對全市常見或新興詐欺手法，以及分析逾千萬元的財損案件，發現被害人多為中高齡或退休人員，警察局會加強宣導。

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