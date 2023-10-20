黑狗叼束口袋 內裝疑手槍零組件

苗栗縣頭份市建國路一家消夜炸雞店老闆，發現自家飼養狗兒叼了一包外觀印有LV字樣的抽繩束口袋回來，打開一看驚見裡頭竟裝了槍管、彈簧、彈匣等手槍零組件。（周訓宇提供）

2023/10/20 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市建國路一間炸雞店飼養的黑狗「小白」，十八日深夜十一點多，不知從何處叼回一個印有LV字樣的抽繩束口袋，炸雞店林姓老闆打開一看，赫見袋內裝有彈匣、槍管、彈簧等疑似手槍零組件，趕緊報警處理，苗栗縣警局頭份分局已展開調查。街坊鄰居打趣地說，可以培養「小白」當「警犬」。

頭份警分局昨天凌晨接獲報案，已派員到現場採證，透過炸雞店提供的監視器影像發現，該束口袋是黑狗「小白」叼回，將把疑似手槍零組件證物送刑事局鑑驗，了解是否為制式或改造槍枝之零件，並持續擴大調閱監視器，釐清案情。

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「小白」於十八日深夜十一點半不知從何處叼回一包東西，在炸雞店鋪騎樓前玩弄；林姓老闆發現是一個印有LV字樣的抽繩束口袋，袋子有些髒污，打開一看，袋內竟有彈匣、槍管、彈簧等手槍零組件及通槍條、擦槍布等。

林姓老闆趕緊打電話給擔任頭份市民代表的表弟周訓宇協助處理及報警；周訓宇表示，他表哥養的狗平常都在店附近走動，也不會跑遠，偶而咬一些垃圾和食物回來，這次有可能在附近叼回來，對於頭份市路上都能撿到槍的零件，覺得很扯。

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