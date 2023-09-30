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中國漁船越界拒檢 囂張撞壞海巡艇 我登船逮17人

中國漁船侵入我海域捕魚拒檢，以鐵殼船身撞毀海巡艇駕駛室和船身。（海巡提供）

中國漁船侵入我海域捕魚拒檢，以鐵殼船身撞毀海巡艇駕駛室和船身。（海巡提供）

2023/09/30 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕事先塗去部分船號的中國漁船「閩X漁6XX12」號，昨天侵入我海域捕魚，海巡署艦隊分署新竹海巡隊PP-10088艇趕往取締，中船不僅拒停，還以鐵殼船身撞毀海巡艇的駕駛室和船身，幸無人員傷亡，但中船的囂張暴行令人髮指；我方人員未退縮，仍強力登船，逮捕船長等十七人押回，同時對船體受損提告求償。

鐵殼船侵入我海域 衝撞海巡艇

新竹海巡隊長曾俊瑜表示，昨天上午八時廿三分獲報，雷達於新竹西北十一浬的我國限制水域內六．四浬處，發現中國閩船進行拖網作業，我方PP-10088艇趕往錄影蒐證，艇長廣播下令該船停俥受檢。

閩船蛇行拒檢，海巡艇追緝靠近，對方眼見海巡隊員將登船，竟用右側船身側撞海巡艇；我方人員訝異之餘，副艇長仍趁碰撞後空檔，率隊登船控制，壓制船上十七人，初估該船漁獲有兩萬餘公斤；我方將人船帶回海巡台北港基地偵訊。

閩船拒檢衝撞，造成海巡艇駕駛室右側玻璃破裂、左舷照明燈、船體欄杆變形及救生筏掉落，訊後依違反兩岸人民關係條例、妨害公務罪將船長蔡茂良等人押解新竹地檢署偵辦。

閩船船長被捕 說法均避重就輕

經查該船廿七日從福建泉州祥芝港出海，昨天上午越界捕魚。船長蔡男被逮後已無狠勁，辯稱不知道越界，非故意衝撞，只是一時緊張才不小心發生側撞；對於船側的反制登檢鐵桿，則稱是放置漁網之用；由於船號不完整，蔡男也辯稱船籍資料由船東保管，他不清楚，相關說法均避重就輕。

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