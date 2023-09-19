自由日日shoot》3大黑幫合體「騙」地開花／假檢警詐4.6千萬、洗錢1.3億…

假檢警恐嚇被害人的對話。（警方提供）

2023/09/19 05:30

竹聯、四海、風飛沙 私下串連

〔記者許國楨／台中報導〕國內出現竹聯、四海及新竹風飛沙等三大黑幫成員跨堂口組成詐騙洗錢犯罪集團，警方查出該集團以假檢警老哏行騙，再透過虛擬貨幣洗錢，刑事局中部打擊犯罪中心陸續收網帶回曾姓首腦等二十一人，初步清查詐財金額近五千萬元，洗錢金額更超過一．三億元，全案經移送台中地檢署，曾姓首腦及另名曾姓頭號操盤手等二人遭檢方聲押獲准。

逮21人 首腦、首席操盤手收押

刑事局中打第二隊隊長江嘉勝表示，為有效強力打擊詐欺集團，該隊分析一六五反詐騙諮詢平台資料庫，發現有詐騙集團用假警察及假檢察官老哏，謊稱被害人涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管，要求民眾在期限內匯款，並傳送偽造政府機關公文取信。

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退休商人 一人就被詐一千九百萬

交涉過程中假檢警不斷威嚇民眾涉及重罪，必須配合調查，使民眾心生畏懼，並以偵查不公開為理由，誤導民眾迴避銀行關懷提問，阻斷向外求援機會，其中一名退休商人因此被詐超過一千九百萬元，經查，該詐騙洗錢集團是由竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫三大黑幫成員私下串連籌組。

台北台中新竹等地 警五波大掃蕩

而該集團吸收成員創設人頭公司、金融帳戶，利用虛擬貨幣隱匿贓款金流，案經台中地檢署指揮，並成立專案小組偵辦，今年三月至八月間陸續收網，分五波前往台北、台中、新竹等地，帶回三十二歲的頭號操盤手曾男、二十九歲的首腦曾男等相關涉案成員共二十一人。

警方同時查扣一輛市價四百萬元的BMW540i自小客車、價值三百多萬元的USDT虛擬貨幣、筆記型電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值約一千餘萬元房地產等證物，初步清查，已有五名被害人被害款項逾四六五七萬餘元，洗錢金額超過一億三千八百萬餘元，全案依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦，二名曾姓男子被聲押獲准。

假檢警行騙用的偽造公文。（警方提供）

警方將詐團曾姓首腦等21人移送法辦。 （警方提供）

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