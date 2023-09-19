自由日日shoot》透過Telegram分工 沒見過面照樣層層洗錢

警方查扣市價400萬元的BMW540i轎車。（警方提供）

2023/09/19 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心破獲一個由國內三大知名幫派，跨堂口私下組成的詐騙洗錢集團，集團中其中有七人是幫派分子，他們透過標榜高度安全加密機制的通訊軟體Telegram（又稱紙飛機）串聯，各司其職幫詐騙機房找人頭帳戶層層洗錢，原不知彼此間的背景，直到被警方一舉成擒才恍然大悟。

據了解，警方此次逮捕為首的二名曾姓男子，以及相關涉案成員共二十一人，其中曾男是首腦，另名曾男則是頭號操盤手，除了首腦曾男是四海幫海中堂成員，還有六人分別是竹聯幫天龍堂、新竹風飛沙幫的成員，他們原本彼此不認識也無交集，但因經常在通訊軟體Telegram閒聊，竟聊出撈偏門的詐欺「商機」。

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為了隱藏身分，集團成員在通訊軟體中以綽號相稱，由兩名曾男負責串聯分工及操盤，替上游假投資詐團詐得贓款進行洗錢，運作過程中由竹聯及風飛沙背景成員，各自找來友人負責人頭及空頭公司的帳戶。

兩名曾男則負責進行起碼六到七層的洗錢作業，製造斷點，每天經由Telegram聯繫分工，各司其職也各取所需，最後則由兩名曾男將開銷扣除後，進行拆帳分贓，基於「有錢大家賺」且公平前提下，未傳出分贓不均的利益衝突。

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