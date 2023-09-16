中市府代位求償12.7億 3年了還在審…

盛唐及九褔（音同富）中醫診所中藥使用禁藥硃砂入藥導致患者鉛中毒。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2023/09/16 05:30

〔記者蘇金鳳、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市於二○二○年爆發的盛唐、九福中醫診所，使用禁藥硃砂入藥造成患者鉛中毒，盛唐負責人呂志霖等三人昨遭判刑。此案民事部分，台中市府為受害人代位求償，協調消基會協助受害民眾向兩家診所與欣隆藥業提起團體訴訟，求償者共三十人，金額是十二億七四六五萬餘元，台中地院已開庭四次，目前函詢各家醫院，查詢被害人後續解毒的療程與所需費用。

30人求償 已開4次庭

台中市政府法制局長李善植表示，依消費者保護法，請求受損害賠償額五倍的懲罰性賠償金，盛唐中醫呂志霖、欣隆藥業、歐國樑應連帶給付五億七五一一萬餘元；九褔中醫洪彰宏、欣隆藥業、歐國樑應連帶給付六億九九五四萬餘元。

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行政部分，衛生局表示，醫師懲戒委員會已於二○二一年決議廢止兩人的中醫師證書，兩人無法執業與開業。

兩名中醫師 證書皆已廢止

國民黨前主委陳明振之妻是受害人，他與多位被害人發聲明認為，呂判刑七年六個月，服刑三年即可假釋，被害人身體的苦難不是十年、二十年可以解脫，期待加害人受到應有懲罰。

呂志霖的辯護律師羅閎逸說，呂將硃砂入藥，並非圖謀不法利益，而是想治療患者失眠躁鬱症狀，此案判得比一般醫療過失重，絕對會上訴；記者昨天致電洪彰宏的診所，電話是空號。

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