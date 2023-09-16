鉛中毒案／盛唐中醫師呂志霖 判７年半

中醫師呂志霖（原名呂世明），調配禁藥造成多人鉛中毒，被判刑7年半。（資料照）

2023/09/16 05:30

〔記者張瑞楨、蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕盛唐中醫診所負責人中醫師呂志霖（原名呂世明）、中市北區九褔中醫診所負責人中醫師洪彰宏，二○一六年間將禁止入藥的硃砂（水飛硃砂）加入中藥內，而中藥商欣隆藥業公司負責人歐國樑，則誤把鉛丹當硃砂賣給兩人，導致前台中市議長張宏年、議員張彥彤一家四人等共卅八人鉛中毒，事後有廿八人提告；台中地院歷時兩年審理，昨依調劑禁藥等罪判呂志霖七年六月徒刑，洪彰宏七年二月徒刑，歐國樑六年徒刑，另科罰欣隆藥業八十萬元。

九褔洪彰宏 判七年二月

中藥商歐國樑 判六年

已被撤銷中醫師執照的呂志霖，透過律師羅閎逸表示「判太重，不公平」，將上訴。一家人受害的台中市議員張彥彤則說，受害人終身受影響，他覺得判太輕了。

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呂志霖：判太重 要上訴

張彥彤：影響終身 判太輕

張彥彤二○二○年間在臉書上說，全家人不知何故鉛中毒，包括年邁的父親張宏年。中市衛生局介入調查，發現收費高昂的名醫呂志霖，將禁止入藥的硃砂調配成「朱代粉」（呂志霖於中國學得的秘方）給患者吃；洪彰宏也在「珍珠五寶粉」中加入硃砂，進而查出藥商歐國樑將鉛丹誤認是硃砂，導致兩中醫師將鉛丹入藥，造成患者鉛中毒。呂志霖於衛生局稽查前，修改張宏年等患者的病歷，歐國樑則於檢察官偵訊時說謊，兩人另犯業務登載不實與偽證罪。

判決指出，呂將「硃砂」入藥給張宏年等一八八人服用，計九八八次，又疏將「鉛丹」當成「硃砂」入藥，給張宏年等四十六人服用，共七十五次，導致張宏年等十八人鉛中毒（另有被害人未提告），合計觸犯一○六三次供應、調劑禁藥罪，依此判刑。

歐國樑除將硃砂賣給兩位中醫師，又誤把鉛丹當硃砂販賣，並與洪彰宏一起製造含「硃砂」的「珍珠五寶粉」，共販賣九十四次，導致十人鉛中毒（有人未提告），犯下四次製造禁藥罪、四次販賣禁藥罪、一次販賣禁藥致重傷罪，依此判刑。

醫：鉛會沈澱在骨頭慢慢釋放

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，當年中毒者每百毫升的血液含鉛值，介於三百多到數十微克，其中卅人人持續回診用螫合劑等解毒治療，目前降到十微克（建議值）以下，血鉛值愈低愈好，中毒者用解毒劑治療後，仍難以完全清除血鉛，鉛會沈澱在骨頭慢慢釋放，可能影響大腦等器官，導致痴呆、腎損傷等後遺症。

由呂志霖（原名呂世明）當負責人的盛唐中醫診所，案發後已停業。 （資料照）

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