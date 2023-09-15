檢察總長：賭盤操控選情 危害勝買票

刑事局中打研判臉書社團「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」，恐是境外勢力設置。 （記者張瑞楨翻攝自臉書） 刑事局中打搜索並查扣總統選舉賭盤的賭資匯款帳戶，人頭劉男被檢方裁定3萬元交保。（中打提供）

2023/09/15 05:30

恐利用賭博網賠率、臉書、LINE等散布不實民調 影響選情

〔記者錢利忠／台北報導〕明年一月十三日將舉行總統及立法委員大選，境外勢力可能透過選舉賭盤，以公布假民調、候選人賠率等方式介入大選，日前刑事警察局破獲開設總統選舉賭盤的網路簽賭，就極可能是來自中國的境外勢力犯案。檢察總長邢泰釗昨天示警，不少選舉賭盤的幕後進出金流龐大，對於民主選舉的侵害，遠大於個別賄選的傳統買票手法，檢察機關將嚴加查察，預先防範。

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為督導各地檢署的選舉查察工作，以及分析各地選舉賭盤的特性，邢泰釗幾乎全台「跑透透」，親赴各地檢署參加各地選舉查察工作檢討及策進會議。

會議期間，雲林地檢署檢察長戴文亮指出，選舉賭盤可能利用既有的職業運動簽賭或六合彩通路，以高額賭金賭輸贏或讓票等方式開盤，各地收單後再轉交給中、大盤，甚至可能從境外引入資金，藉著操控賭盤資金的「水位」，適時封盤以影響選情。

最高檢察署昨表示，檢察機關掌握，除了傳統賭盤外，也有不少網路選舉賭盤，幕後影武者來自境外博弈公司，不僅IP位置在國外，登記的博弈公司地址也在國外，包括新加坡、馬來西亞等國，而這些隱身於境外的博弈公司，可能利用地下通匯或加密貨幣等管道，將資金引入台灣，而其幕後實際經營者大多來自中國等境外敵對勢力。

這些線上賭博網站，隨時可能利用操控候選人賠率的方式，在臉書、LINE、微信等社群平台上，公布賭資下注情況、散布不實民調，藉此來影響賭客或賭客親友的投票意向，達到影響選情的最終目的。

檢察機關高度重視的案例，莫過於台北地檢署今年五月起訴的跨境博弈網站「雲博集團」一案；邢泰釗指出，近兩年來，該博弈網站的投注金額累積超過八百多億元，影武者全藏匿於境外，這類賭資龐大的博弈平台，隨時可能在選舉期間，立即轉變成選舉賭盤，且經由網路無遠弗屆的特性深入民間，恐對民主選舉產生重大危害，不可不慎。

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