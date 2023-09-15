大選賭資「打U」轉國外 組頭落網FB賭盤續更新

刑事局中打研判臉書社團「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」，恐是境外勢力設置。 （記者張瑞楨翻攝自臉書） 刑事局中打搜索並查扣總統選舉賭盤的賭資匯款帳戶，人頭劉男被檢方裁定3萬元交保。（中打提供）

2023/09/15 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局中部打擊犯罪中心偵辦臉書社團「二○二四總統選舉賭盤賠率以及最新民調」，涉經營總統大選選舉賭盤，辦案人員研判該賭盤是境外人士（勢力）在幕後操控的原因是，在台落網的李姓組頭，將賭資透過「打U」（購入泰達幣，透過虛擬帳戶於國外賣出）轉移到國外，此外，賭盤主謀的中文普通話流利，口音明顯不是台灣人；不過警方也不排除台灣人在中國或海外教唆聘僱外人所為的可能性。

主嫌口音非台灣人

另一研判境外人士所為的依據，是刑事局中打拘捕組頭及查扣匯入賭資的劉男帳戶後，該臉書社團仍持續運作中，還更新賭盤賠率、或繼續轉載總統大選的新聞；若犯罪者在我國境內，集團的下游被抓後，應會緊急刪除臉書，避免警方循線調查，但主謀者似乎並不擔心，該臉書社團的目的，恐非經營選舉賭盤賺錢，而是有其他目的。

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賭資已洗錢到國外

辦案人員調查顯示，李姓小組頭的劉姓人頭，把賭資領出後，交給李男買虛擬貨幣泰達幣（USDT），此一過程俗稱「打U」，購入「泰達幣」後，再透過虛擬帳戶於國外賣出，因虛擬貨幣具有不經過銀行或政府交易的特性，警方追蹤金流就此斷線，但可確定的是，賭資透過虛擬貨幣洗錢到國外，手法專業。

另外，辦案人員掌握主謀者的部分訊息，包括男性、普通話流暢，非台灣人口音等，均顯示極可能是中國人或境外華人，主謀再透過網路在台灣找組頭，負責領取賭資及「打U」，酬勞是賭資二至三成。

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