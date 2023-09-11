中配居留期間離婚 將廢止居留許可

驚見落跑妻背叛示意圖

2023/09/11 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕移民署官員表示，中配得依規定申請在台依親居留、長期居留或定居，已許可在台依親（長期）居留，且無未成年親生子女者，一旦離婚，則申請居留原因消失，將被廢止居留許可。律師錢炳村指出，本案中國張女是還未取得台灣國籍且滯留中國，情況對她將來申請台灣國籍相當不利，然而如果張女是在取得我國國籍之後，才因外遇等原因被休，那麼因為我國法律上已經將其視為本國國民，其台灣國籍將不會因離婚而遭撤銷。

取得國籍再離婚 不會撤銷

官員指出，中配自申請長期居留之日往前推算滿四年，且每年在台合法依親居留期間逾一八三日，可申請長期居留。中配經許可在台灣地區長期居留，且符合兩岸人民關係條例第十七條第五項規定者（即每年在台灣地區合法居留連續兩年，且每年居住逾一八三日、品行端正無犯罪紀錄、提出喪失原籍證明、符合我國國家利益等條件），即得申請在台灣地區定居。

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然而，在台期間如尚未取得依親居留許可即離婚，則申請依親居留原因消失，將不准其申請。兩岸人民關係條例第十八條規定，在台中配如離婚，得逕行強制出境，或限令其於十日內出境；另逾限令出境期限仍未出境者，得強制出境。

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