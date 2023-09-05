自由日日shoot》非法汗馬糖 中國疑也是貨源

警方查扣大批含管制藥物成份的壯陽糖果。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/05 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕保安警察第二總隊查獲大批「壯陽糖果」，成份含有治療男性勃起功能障礙藥品主要成分之一的「他達拉非」，主嫌劉姓女子向警方供稱，這批貨物是她從馬來西亞進貨，再由電商平台轉售全台。而警方從貨運端查出有異，該貨品可能來源不只馬國，劉女僱用的是專門處理中國貨品的貨運公司，因此推斷這批貨也可能有部分來自中國。

劉女向警方供稱，她的貨品是由馬來西亞進口，但警方細查，劉女配合的航空貨運公司，長期以來都是以中國商品為主要對象，故警方懷疑，劉女所供述的來源地可能不完全正確，但目前劉女仍未更改說詞，此警方將持續細查。

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嫌犯疑有隱瞞 警續追

近年本國查獲不明來源的壯陽藥品時有所聞，警方表示，大約在二○二○年前，觸犯「藥事法」的相關案件，都以減肥藥為最大宗，但隨著時代演進，更多的健身、養生知識在網路上傳播，民眾漸趨崇尚自然瘦身，減肥藥的銷路就越來越萎縮。而二○二○年至今，壯陽藥已取代減肥藥成非法藥品的大宗。

食藥署早在二○一九年就有提及，汗馬糖標榜補充體力，但卻含他達拉非的管制成分，此類產品須經核准才能上市。而網路上此類商品氾濫，價格落在三千元內，取得容易，許多國家對此都祭出重懲，比如新加坡、香港。有專業藥師指出，此類產品會造成熱潮紅、頭痛、腹痛等多項副作用，需要醫師處方才能使用。

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