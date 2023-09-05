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自由日日shoot》標榜純天然精力糖進攻電商 驗出壯陽管制藥易傷身

警方查扣大批含管制藥物成份的壯陽糖果。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣大批含管制藥物成份的壯陽糖果。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/05 05:30

從馬國進貨 上網翻倍賣

〔記者陸運鋒／新北報導〕一對男女日前在網路上販售可治療男性性功能障礙，俗稱「金糖、精力糖、汗馬糖」的「壯陽糖果」，賺取暴利，保二總隊調查並送驗，結果確認內含管制成分「他達拉非」，是具可治療男性性功能障礙的藥物，經搜索後，查扣恐危害人體健康的偽禁藥七千餘包，並逮捕二人，依違反藥事法送辦。

逮兩男女 扣七千多包藥

保二總隊調查，從事服務業的卅歲劉姓女子，在半年前發現精力糖等偽禁藥品有利可圖，於是開始從馬來西亞以一顆四十元成本進貨，接著在蝦皮購物網站販售八十元，再由卅六歲吳姓男子負責推銷、面交及送貨，半年來不法所得約五十萬元。

保二總隊指出，於網路巡邏時，發現業者標榜「溫和持久、動力十足」等暗示壯陽效果文字敘述，疑似販賣偽禁藥品，隨即展開調查，於是將購買的商品送驗後，確認非業者廣告的「純天然無人工添加物」商品，卻是添加含有「他達拉非」治療男性性功能障礙藥物。

保二總隊說，經蒐證完畢後，日前到吳男及劉女的台北市南港以及新北市新店住處搜索，查扣偽禁藥品七○四○包及外觀包裝紙箱一批，警詢後，依違反藥事法移送台北地檢署偵辦。

蝦皮：違規賣藥會停權

蝦皮購物表示，對於上架商品有明確規範，禁止販售藥物、藥品 （處方藥或指示藥）、類藥性物質及與性倒錯（俗稱性變態）相關的物質，已取締相關商品，將持續透過多渠道偵測，若發現違規行為將限制賣家帳號權限。

擅自賣藥 最重可判七年

保二總隊刑大隊指出，凡含有治療成分物品均是納入藥品管理，業者若擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依據《藥事法》規定，將處七年以下有期徒刑得併科五千萬元以下罰金。

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