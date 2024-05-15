電線勒頸前女友 嘉義製茶師寫悔過書換減刑

嘉義製茶師傅用電線勒鄧姓女友頸部，一審以殺人未遂等罪判8年4月，二審台南高分院審理時，他寫悔過書並獲和解，減刑4個月。（記者王捷攝）

2024/05/15 17:19

〔記者王捷／台南報導〕嘉義製茶師傅劉紋瑞不滿鄧姓前女友提分手，挽回訊息又不讀不回，去年6月攀爬到鄧女2樓住處，用電線勒脖，所幸鄧女死裡逃生，一審以殺人未遂判8年4月，但二審台南高分院審理時，劉男寫了悔過書並獲和解，改判8年。

劉男懷疑鄧女與別人有曖昧才提分手，當時他一直傳訊息、打電話想挽回鄧女，但她都不回，去年6月11日凌晨，劉男侵入鄧女住處，聲稱「敢玩弄我，要給妳死」，並用電線勒住她脖子，導致鄧女腦部缺氧昏迷，還將她拖行帶到汽車旅館及老家。

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鄧女醒來後乘隙逃出，又遇到劉男父親協助報警獲救，嘉義地方法院法官審理時認為，劉男手段殘暴，依殺人未遂等罪，判劉男應執行8年4月有期徒刑。

二審時，劉男辯稱，他有主動停止絞勒鄧女，符合中止未遂規定，但經鑑定結果顯示，劉男絞勒力道及時間已達不法侵害程度，且未積極防止鄧女受傷死亡，不符合中止未遂要件。

但是，劉男在法院審理期間已深感悔意，並寫下悔過書，委託辯護人轉交給劉父，再轉交給鄧女，並由劉父與鄧女達成和解，鄧女在和解後表示願意原諒劉男，並請求法院從輕量刑。

最後殺人未遂改判7年8個月，剝奪行動自由罪處8個月徒刑，合併改判8年刑期，劉男因為多寫了一張悔過書少判4個月。

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