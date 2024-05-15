彰縣警局大改造！ 偵查隊增設副隊長、分駐所增設副所長

彰化縣警局組織編制大改造，彰化與員林分局偵查隊將增設第2副隊長，分駐所與派出所則增設副所長。（記者湯世名攝）

2024/05/15 17:16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警察局組織編制將迎來大改造，為減輕人才耗損和培養刑事人才，彰化與員林警分局偵查隊都將增設第2偵查副隊長；彰化等7個警分局分駐（派出）所，則將分別增設第2或第3副所長，縣警局指出，接任人選經陸續遴選後，預計近日內即可發布實施。

根據資料顯示，全縣8個分局偵查隊與分駐（派出）所，配置警力達41人以上者，將新增偵查第2副隊長，以及第2、第3副所長；分駐（派出）所配置警力21人至40人者，則增設第2副所長。

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縣警局人事主任黃朝鎮指出，經清查各單位警力人數，彰化與員林分局偵查隊人數都超過41人，因此在偵查隊長與偵查副隊長之外，還將增設第2偵查副隊長，刑警大隊經過在7序列人員中遴選，已有適合的人選。

至於分駐（派出）所方面，第2副所長預計將從7至8序列人員中挑選15人，分別是彰化分局大埔所、泰和所、大竹所、莿桐所、花壇所、芬園所與民族路派出所、民生路派出所；員林分局永靖所、林厝所；鹿港分局鹿港所；北斗分局埤頭所；和美分局和美所；溪湖分局埔心所；田中分局二水所。第3副所長1人，為員林分局員林派出所。

彰化分局偵查隊長卓志昌說，該偵查隊人員編制共有59人，在8個分局偵查隊中規模最大，業務量最繁重，未來增設第2副隊長將可充分紓解工作壓力，他樂觀其成。

黃朝鎮指出，彰化縣是六都外最大縣市，人口數高達上百萬人，全縣8個分局勤務都相當繁重，尤以彰化、員林更是重中之重，偵查隊長與副隊長業務量大、工作壓力大，為培養刑事人才與減輕人員耗損，確實有需要再增派第2偵查副隊長；上述官警都有適合的人選，將待名單呈送警政署核備後，最快近日即可發布人事案，盡快派補到任。

彰化警分局偵查隊將增設第2副隊長，近日將派補。（記者湯世名攝）

員林警分局偵查隊將增設第2副隊長，近日將派補。（警方提供）

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