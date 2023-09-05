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自由日日shoot》產品、成分來路不明 別賭健康

保二總隊在無良賣家倉庫內搜出大批來路不明的「汗馬糖」。（記者徐聖倫翻攝）

保二總隊在無良賣家倉庫內搜出大批來路不明的「汗馬糖」。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/05 05:30

醫籲：男性若有相關困擾 應諮詢專業醫師

〔記者林惠琴／台北報導〕一對男女在網路上販售可治療男性勃起功能障礙、俗稱「汗馬糖、精力糖」的糖果，送驗後發現內含「他達拉非」（Tadalafil）成分，醫師指出，「他達拉非」是治療勃起功能障礙藥品的主要成分之一，但來路不明的產品可能混雜其他成分，不只影響成效，並增加健康風險，呼籲男性若有相關困擾，應諮詢專業醫師。

過去食品藥物管理署就曾在汗馬糖之類的產品中，檢出含有「他達拉非」，這項成分臨床用於治療男性勃起功能障礙。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事、台北榮總泌尿部男性生殖科主任黃逸修指出，「他達拉非」是常見治療男性勃起功能障礙藥品之一「犀利士」的主要成分，屬於處方藥，必須經由醫師評估才能開立，若使用來路不明、未經專業人員把關的產品，恐會混雜其他成分、內容物相對不純，將影響作用效果，甚至產生其他未知的危害。

「犀利士」與「威而鋼」均是可治療男性勃起功能障礙的藥品，根據醫界分析，「犀利士」主成分是「他達拉非」，普遍藥效維持時間較長、較適用於卅至五十歲；威而鋼主成分則是「昔多芬」（Sildenafil），藥效維持時間較短但硬度較高，相對適用於四十、五十歲以上族群。

黃逸修提醒，臨床觀察發現，男性勃起功能障礙患者僅約一至三成願意就醫，建議有相關困擾仍應諮詢專業醫師，以提升性生活滿意度。

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