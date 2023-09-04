太黑心 騙翁買足120組生前契約

法官認為，郭男與被害人的繼承人達成和解，依詐欺取財罪，處有期徒刑8月，緩刑4年。 （記者吳昇儒攝）

2023/09/04 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕三十五歲郭姓男子在二○一七年二月間得知黃姓老翁持有某公司生前契約及骨灰罐六十三組，便聯繫對方，表示有買家要一次性收購一二○組，要黃翁加買五十七組湊齊後出售。黃翁買齊後，郭男遲未幫其轉售，方知被騙，家屬憤而提告。基隆地院審理期間，郭男以賠償三百萬元為代價，與家屬達成和解，法官同意予以緩刑四年以勵自新。

男賠三百萬 緩刑四年

檢警調查，郭男與黃翁素不相識，得知黃翁持有某公司的生前契約及骨灰罐提貨憑證等殯葬產品共六十三組後，基於詐欺取財犯意，主動聯繫對方，並稱自己是展翔聯合物業公司課長，已找到購買該殯葬產品買家，但對方要求湊齊一二○組，才願統一收購，慫恿老翁加碼購買。

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郭男為吸引黃翁投資，還稱自己也想投資，但公司不准，願私下跟他合股一半；黃翁陷於錯誤，便以每組六萬元代價，與郭男合購五十七組殯葬產品，並開出一七一萬支票交付。

郭男食髓知味，同年四月又向黃翁表示，因老婆不讓他投資，但已找好買家，仍須湊足一二○組賣，黃翁只好再開立一七一萬元支票交付，吃下郭男的「股份」。

兩張支票被兌現後，黃翁持有的一二○組殯葬產品卻始終無人購買，才知是被郭男欺騙；事後因黃翁過世，改由其女兒擔任繼承人代表協助提告。

翁過世 女兒代討公道

檢警偵訊時，郭男否認犯行，宣稱未曾向黃翁表示有找好買家等語，自己是說再買五十七組，量多價錢較優惠，應是雙方認知不同，確實有跟黃翁拿取兩張共三四二萬元支票。

法院審理期間，郭男改口承認全部犯行，並與黃翁的繼承人代表達成和解，表示願分期支付賠三百萬元，而犯罪所得已合法發還。

法官認為，郭男因一時失慮犯下犯行，且以與被害人的繼承人達成和解，經偵審程序教訓後，應無再犯之虞，故依詐欺取財罪，處有期徒刑八月，緩刑四年。

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