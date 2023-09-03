法學者：受刑人保證月領三千 納稅人買單？

警察大學犯罪防治系教授賴擁連認為，目前願意與監所合作的廠商越來越少，若要提高報酬，恐讓廠商更為卻步；而若由國家支出，讓受刑人保證月領三千元，納稅人願意買單嗎？ （圖為屏東監獄「鼎新」醬油工場資料照）

2023/09/03 05:30

願與監所合作的廠商越來越少 若要提高報酬廠商會更卻步

〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮地院法官認為受刑人如已達作業成績，勞作金卻不到三千元，形同侵害人性尊嚴，讓其喪失生活自信，判花蓮監獄對陳姓受刑人有兩個月過低的勞作金，均應給付補足至三千元。警察大學犯罪防治系教授賴擁連認為，法官可能不懂獄政實況，目前願意與監所合作的廠商越來越少，若要提高報酬，恐讓廠商更為卻步；而若由國家支出，讓受刑人保證月領三千元，納稅人願意買單嗎？

請繼續往下閱讀...

賴擁連直言，願意發包給監所的廠商，許多是夕陽產業，根留台灣繼續經營，但利潤越來越低，才選擇跟監所採購勞務，畢竟高單價產線不太可能進入監獄，且業者多半對監獄有點遲疑，若還要廠商提高報酬，結果將會乏人問津。

賴擁連表示，法官可能不了解監所運作實況，才會做成這種判決，監獄已負擔受刑人基本的食、衣、住、醫療等各項基本生活開銷，每年還編列十幾億元繳健保費，若真的沒錢買必需品，還會例外協助；強制作業是法定義務，基於復歸社會與自給自足，監所只是幫他們找廠商採購與議約，不是雇主，也沒獲利，而今反過來要負擔勞作金三千元的義務，邏輯有誤，若由國家預算支出，納稅人願意買單嗎？

賴擁連建議，若認為受刑人勞作金過低，可由行政院召集法務部、勞動部、經濟部跨部會規畫精確供需，幫助受刑人獲得更好的報酬，而非單純由國家給養。

國家支付 受刑人應自付健保費

中正大學犯罪防治所教授許華孚指出，要先確認勞作金是受刑人的權利還是國家恩典，若是權利，才能詮釋為勞動關係；若是恩典，則定位為何？目前勞作金約一千多元確實過低，但要提高到三千元，應由受刑人胼手胝足賺取，而非由監所支付；若國家支付，則他們也應自付健保費。許提醒，一名受刑人一年耗費國家廿萬元預算，少年犯則要五十幾萬元，若還要國家支付勞作金，財政能否負擔？

司進會建議 讓表現佳者外出工作

台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，可透過擴大自主監外作業方式，讓表現良好受刑人外出工作，獲得勞基法等保障，更能協助他們復歸社會，惟也須控管脫逃手段，例如以電子手環掌握行蹤，化解民眾疑慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法