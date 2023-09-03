勞作金 受刑人賺取 非國家編預算給養

監所目前合作廠商多為較簡易的手工作業，圖為宜蘭監獄洗蔥班。（資料照）

2023/09/03 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕監獄行刑法第卅一條規定，受刑人除罹病等特殊狀況，應參加作業，助其學習一技之長，以利未來復歸社會，同時在監賺取勞作金，採買日常用品，並賠償被害人損失。監所通常會與外部廠商合作，以論件計酬方式媒合工作，所賺取的作業收入扣除成本後，六成歸受刑人所有，四成進入犯罪被害人補償基金、作業基金等。

「監獄及看守所作業勞作金給與辦法」第四條規定，作業收入減掉支出後，六成作為勞作金的總額，也就是受刑人的實領金額。收入包括銷貨、勞務、租金及其他作業等收入；支出則指銷貨成本、勞務成本項下的材料及製造費用、出租資產成本、其他作業成本、行銷、業務、管理及總務費用等。

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實拿六成 餘撥被害人補償基金等

簡言之，勞作金是受刑人賺取的，並非國家編列預算給養，受刑人如果黏貼一萬個紙袋，每個的工資為○．一元，收入為一千元，扣除成本後剩餘五百元，其中六成的三百元由受刑人實拿，另一成撥充被害人補償基金、一成供飲食補助、兩成做為職業訓練、改善生活設施及照顧受刑人與其家屬的補助費用，透過作業來彌補被害人損失並照顧家人。

監所目前合作廠商多為較簡易的手工作業，如黏紙袋、摺蓮花等，按件計酬；監所也會開發自營作業商品如醬油、化妝品、蜂蜜，成品對外販售。自主監外作業所賺取的薪資，適用勞基法的最低基本工資規定，但也須依比例分配勞作金。

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