為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

自由日日shoot》家屬跨海赴中國求償 勝算很高

遭「騏龍輪」撞擊翻覆的引水船「永華」。（資料照，記者鄭景議翻攝）

遭「騏龍輪」撞擊翻覆的引水船「永華」。（資料照，記者鄭景議翻攝）

2023/09/01 05:30

〔記者張文川／台北報導〕香港籍「騏龍號」在台北港進港時，暗夜加速並偏左行駛，引水船的引水人陳雲龍未即時制止或要求修正，造成二船碰撞，引水船二人落海身亡，士林地院昨將陳男判刑六月，騏龍號三名中國籍船長與船員逃亡被通緝。法界指出，若中方最終未將三人引渡來台受審，被害人家屬若要求償，可至中國打民事官司，花費更多訴訟成本，但因事證明確，勝算很高。

律師翁偉倫表示，陳男在刑事審理期間不僅不認罪，也不願賠償被害人家屬，以尋求和解與家人的諒解，家屬須另提附帶民事賠償，由於引水船是被撞翻覆的被害船隻，陳的引水失誤可能占較小肇責，主要求償對象仍應是騏龍號操作人員。

律師費是台灣五倍 訴訟成本高

翁偉倫指出，若三名中籍船長、三副、水手未被依兩岸機制引渡回台受審，被害人家屬仍可至中國的法院提出民事求償，但訴訟成本相對較高，光中國當地的律師費行情，大約是台灣的五倍。

起訴與判決中的案卷資料，以及運輸安全調查委員會的調查報告，皆可舉證當做證據使用，民事法院通常也會採認，事證的調查已相當明確，預估官司的勝算頗大。

刑法的業務過失致人於死罪，已於二○一九年廢除，回歸比照一般過失致死罪，刑度為五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金；但引水法的業務過失致死罪仍存在，法定刑度為五年以下有期徒刑，沒有拘役、罰金選項，最輕刑度為二個月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由日日shoot》要命3大錯釀撞船／中國船長暗夜竟下令加速
2023/09/01 05:30

自由日日shoot》要命3大錯釀撞船／中國船長暗夜竟下令加速

蒲公英環保三層抽取式衛生紙新上市

不容忽視的循環警示：不只是手腳冰冷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播