自由日日shoot》要命3大錯釀撞船／中國船長暗夜竟下令加速

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2023/09/01 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕針對香港籍「騏龍輪」貨櫃船撞上「永華六號」引水船，致二人身亡事件，國家運輸安全調查委員會當初詳細調查後，指出事故肇因可能包括「騏龍輪」駕駛台值班人員未保持正確瞭望，且還加速偏左方向進港等多個因素釀禍。

未瞭望 目視快相撞閃不及

運安會二○二一年九月做出調查報告指出，事故可能肇因包括，「騏龍輪」貨櫃船加速並偏左航行，而引水船於引水人登上貨櫃船後也未慢行，因而兩船在暗夜中的間隔逐漸縮減，加上信號台管制員未確實監控兩船動態，致無法及時提出預警。

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此外，「騏龍輪」駕駛台值班人員未保持正確瞭望，且未使用雷達或電子海圖系統，協助瞭解周圍情勢，導致兩船發生碰船前十餘秒，雖有「騏龍輪」船員察覺，但已無足夠時間反應，導致撞及引水船翻覆。

運安會認為本案還有四項「風險有關的調查」，包括引水人陳雲龍未依台北港船舶進出港作業要點，於防波堤外等待並引領「騏龍輪」進港，同時未指示「騏龍輪」右舷安置引水梯，可能增加進出港的船舶安全航行風險。

台北港的管制員作業手冊中，並無速度值限制的「安全速度」規範，有可能影響港區船舶安全航行。

「騏龍輪」的駕駛台人員沒有運用各種技術、知識、經驗及可用資源，掌握周圍船舶所在的位置及動態，也沒有與引水人有效溝通，以察覺潛存的碰撞風險。

台北港無速限 有潛在風險

還有，VTS系統（俗稱信號台）由港務公司負責經營管理，而目前國內各國際商港並無一致作業標準，管制員也無一致的標準職能訓練及認證，因此現階段VTS運作無法有效提供船舶安全進出港的服務；VTS應交由具公權力的航政監理機關負責。

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