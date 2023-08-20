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交部才發函提醒／駕駛未落實轉彎確認釀禍

台北客運公車駕駛未落實左轉確認，撞死行人。 （記者鄭景議翻攝）

台北客運公車駕駛未落實左轉確認，撞死行人。 （記者鄭景議翻攝）

2023/08/20 05:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新北市昨又發生走在斑馬線上的行人遭撞死事故，交通部長王國材表示，對於停讓行人規定，以及相關路口工程改善，交通部今年都已發函要求地方政府進行，非常遺憾又發生這種事故。

王國材指出，交通部在今年五月廿三日請各地方政府督導轄內市區公車業者所屬的公車駕駛人，行經路口左、右轉時應停讓，進行「指差確認」；八月十五日再次發函各地方政府重申規定。今年上半年也已發函給各地，可進行斑馬線退縮、設置行人專用時相等，後續將持續與地方進行各項改善。

行人零死亡推動聯盟表示，事故路口的斑馬線明顯設計不當，轉彎處人行道也未突出設計，導致駕駛轉彎視距極為不良、無法修正轉彎幅度，也不能縮短行人通過馬路的時間跟風險；聯盟指出，該客運公司過往有多次違反勞基法、不重視駕駛員的經營態度，劣幣逐良幣，無法留下優良的駕駛，最終讓乘客、行人共同承擔惡果。

台北客運總經理李建文表示，集團一直都在推動轉彎停車做指差確認，且左轉一定要停車、再三確認後才能開，但初步調查發現，昨天肇事駕駛左轉時，未依規定先停車再開，而是直接緩速通過，導致無法發現視線死角有行人正在過馬路。

李建文昨到亞東醫院向罹難者家屬鞠躬道歉，承諾會負起賠償責任。李說，這次事故是人為疏失，先將駕駛停職，等候司法及公司懲處，未來會再加強司機教育訓練。

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