又見公車左轉奪命 行人命喪斑馬線

示意圖。（圖：Google Maps）

2023/08/20 05:30

女駕駛稱視線死角 沒看到人

〔記者鄭景議、翁聿煌／新北報導〕新北市又見「行人地獄」！八十二歲林姓老翁，昨日上午九時四十二分，步行路過新北市中和區壽德街與民德路交叉路口，依照行人綠燈燈號行走在行人穿越道上，卻被對向一輛左轉的台北客運公車撞上，輾壓在右車輪前拖行二十公尺，送醫急救後宣告不治；公車邱姓女駕駛供稱，轉彎時有視線死角，讓她沒看到老翁，警方詢後依過失致死罪嫌，將邱女移送新北地檢署偵辦。

８旬翁慘遭拖行20公尺不治

林翁的兒子接獲警方通知，趕到醫院淚灑當場，表示父親雖八十多歲，身體仍硬朗，平常就有在家附近散步的習慣，昨天一早如常出門散步，沒想到再也回不了家，無法接受父親好端端地走在斑馬線上，卻被公車撞死，希望駕駛和客運公司能給個交代。

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出門散步就沒了 兒無法接受

警方調閱現場路口監視器畫面，只見當時行人燈號為綠燈，老翁緩緩走在斑馬線上，但有一輛汽車、一輛機車都未停等禮讓行人，分別在老翁的前方、後方駛過，隨後老翁就被也未停讓的左轉台北客運公車撞上，司機肇事後還渾然不覺，拖行老翁約二十公尺才停車。警、消獲報抵達，老翁全身多處挫傷，頭部重創，送醫搶救不治。

連3車沒禮讓 公車直接撞上

警方對邱女進行酒測，酒測值為零；她向警方表示，因為轉彎時的視線死角，以致沒看到老翁。警方詢後依過失致死罪嫌，將邱女移送新北地檢署。

由於現場路口監視器清楚錄下一輛汽車和一輛機車未停讓行人，警方也將進一步通知駕駛人到案，依道路交通管理處罰條例開單告發。

台北客運罰九萬 駕駛吊照停職

新北市府交通局表示，台北客運公司未落實管理駕駛轉彎前的停讓，依公路法重罰九萬元，查扣肇事公車的車牌，肇事駕駛已吊照、停職，該公司承諾負責民事賠償事宜；車禍事件也列入公車營運服務品質評鑑項目扣分，將影響台北客運的補助款請領資格。

交通局說，肇事路口近三年來未發生A1（死亡）交通事故，每年平均約有六件A2（受傷）事故。

林姓老翁昨天上午依行人燈號走在斑馬線上，仍被左轉的台北客運公車撞上、拖行20公尺身亡。（記者鄭景議翻攝）

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