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取締路口未停讓 3個月5.5萬件

林姓老翁昨天上午依行人燈號走在斑馬線上，仍被左轉的台北客運公車撞上。 （中央社）

林姓老翁昨天上午依行人燈號走在斑馬線上，仍被左轉的台北客運公車撞上。 （中央社）

2023/08/20 05:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕車輛未停讓行人，於今年六月底加重罰則，但行人走在斑馬線遭撞死的事故仍時有所聞。交通部統計，五月加強執法後，截至七月底已取締五萬五千多件，較去年同期增長近五倍；對此，中央警察大學交通學系教授曾平毅表示，重罰無法立即改善壞習慣，還是得從道路工程改善、教育養成著手。

5到7月 較去年同期增5倍

交通部統計，今年五月加強停讓行人執法以來，截至七月底已取締五萬五一七四件路口未停讓行人違規，相較於去年同期的九三二六件，增加四萬五八四八件，增幅四九一％；新法上路後，取締件數未明顯下降，七月份共取締一萬五四二○件路口未停讓行人違規。

曾平毅表示，即使新法罰鍰再重，也不會馬上出現成效，要養成停讓的習慣或文化，以酒後駕車案例來看，是經不斷加重罰鍰、宣導、凝聚社會共識，才有酒駕零容忍的成果。

學者：交安教育應從小養成

以日本為例，曾平毅指出，他們從小就有交通安全教育，警察還會進入校園宣導與實際操作，讓民眾從小養成正確習慣；反觀台灣，在最新的一○八年課綱，仍沒有納入。

逢甲大學建設學院智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭表示，現階段台灣確實在努力改善交通安全，但長期以來的便宜行事，目前對違規者的容忍度還是很高，且處罰還沒到讓人心痛的地步。

鍾慧諭說，每次事故都須反思檢討，若社會有決心，邁向交通零死亡的速度就會加快，後續應朝向考照制度改革、交通工程改善著手。

淡江大學運管系教授張勝雄表示，光是交通法規重罰，很難塑造停讓文化，要先從建立國民的停讓態度開始，合理改革交通工程與設施，才可能達到車輛在路口自動停讓，而行人也須遵守法規，人流多的路口則應實施行人專用號誌，才能降低事故發生。

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