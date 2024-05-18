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嘴秋的代價！白目男辱警學狗叫「汪汪」 代價15萬

彰化葉姓男子不滿警察來處理糾紛，竟出言侮辱「警察是狗」、「給我跪在這裡汪、汪兩聲」等語，彰化地院審理，判處有期徒刑5月，如易科罰金約15萬元（記者陳冠備攝）

彰化葉姓男子不滿警察來處理糾紛，竟出言侮辱「警察是狗」、「給我跪在這裡汪、汪兩聲」等語，彰化地院審理，判處有期徒刑5月，如易科罰金約15萬元（記者陳冠備攝）

2024/05/18 05:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣67歲葉姓男子日前在餐廳與服務人員發生糾紛，警方獲報到場處理，葉男卻當眾挑釁警察，大罵「警察是狗」、「給我跪在這裡汪、汪兩聲」等語，但語畢後立即被扭送警局法辦。彰化地院審理，將葉男依公務員依法執行職務時當場侮辱罪，判處有期徒刑5月，如易科罰金約15萬元，葉男一時「嘴秋」，付出代價。

判決書指出，今年2月14日葉男到彰化市某知名日本料理餐廳用餐，因故與餐廳人員起爭執，警方獲報到場處理，葉男卻不知收斂，還當眾嗆警「像叫狗來一樣」、「現在的警察都變成人家養的狗了」、「給我跪在這裡汪、汪兩聲」等語，氣勢甚是囂張，但仍被依妨害公務等罪當場逮捕回派出所。

法官審理發現，葉男嗆警不只一次，2017年曾因不服酒駕取締，對員警恫嚇「殺你全家」被依公務員依法執行職務時施脅迫罪，判處3月，去年11月，葉男又無故撥打110報案專線，騷擾警方，依違反社會秩序維護法處以罰鍰8000元，但葉男屢次判罰仍沒反省，還變本加厲，當眾侮辱警方。

法官認為，葉男當眾辱罵執行公務的警方，犯後至今仍否認犯行，可見法治觀念薄弱，依公務員依法執行職務時當場侮辱罪，判處有期徒刑5月，如易科罰金以1000元折1日，共約15萬元。

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