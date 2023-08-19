雙北連環槍擊案／華山幫1千萬買命 要幹掉弘仁會鯨魚

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2023/08/19 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦竹聯幫仁堂弘仁會與華山幫互槓開槍案，昨依教唆殺人未遂等罪嫌，先行起訴華山幫成員董克輝及兩名小弟，弘仁會部分尚在偵辦中；檢方查出，雙方因一名少年「阿翔」疑暗槓詐騙款項起爭執，董克輝以「開槍三百萬元、打死一千萬元」指使少年殺手槍殺弘仁會中和組長「鯨魚」林京履未遂，弘仁會隨即反擊，派人到華山幫的土城、板橋交界處的據點巨新當舖，光天化日持改造衝鋒槍囂張掃射五十一槍。

狙殺不成 鯨魚反擊

檢警調查，今年三月廿七深夜至隔日凌晨，弘仁會中和組成員質疑董克輝的兩名小弟，為何阿翔沒繳回兩百萬元詐騙款項？董克輝獲知小弟遭困，隨即帶手下開車奔赴中和組據點，亮槍上膛強勢救人。

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中和組副組長陳建銘火大，又想到據點先前遭人以空氣槍射擊，認為是華山幫所為，涉指示四名少年於四月十日凌晨四時許，前往巨新當舖叫囂：「你們板橋華山就是垃圾」並連開兩槍，還錄影上傳PO臉書。

檢方調查，董克輝疑為此萌生殺意，在林京履座車偷裝GPS追蹤器監控，開出「開槍可獲得三百萬元，若林京履死亡，提高至一千萬元」高額報酬，交給吳姓少年一把手槍，指使去槍擊林京履。

檢警調查，四月十七日晚間六時許，少年槍手第一次行動，但沒堵到人；隔日董再交付制式及非制式手槍各一把及廿四顆子彈給林姓小弟，要他轉交吳姓少年繼續執行槍擊計畫。

十九日凌晨一時許，林開車載吳少殺往台北市雙城街堵人，瘋狂追逐林京履座車並連開十四槍，一路追擊至新北市板橋，但車上林京履等三人都未中彈，二人犯後自行投案。

隔日上午，弘仁會立即展開報復，派劉姓少年搭計程車至巨新當舖外，於上班尖峰時間車潮擁擠之際對當舖大門掃射五十一槍，林京履當天即出國逃往馬來西亞。

檢警組成專案小組執行數波行動，將林京履自馬國押解回台，聲押禁見林京履、董克輝等九人獲准，少年法庭裁定收容六名少年。

新北地檢署昨偵結華山幫涉案部分，依組織犯罪、槍砲、教唆殺人、妨害秘密等罪嫌起訴董克輝等三人。吳姓少年槍手由少年法庭審理中；弘仁會部分，尚在偵辦中。

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