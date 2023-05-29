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    自由日日Shoot》律師︰性侵強制治療再犯 可定期延長

    按摩猥褻示意圖

    按摩猥褻示意圖

    2023/05/29 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市某國術館負責人陳有樹五年前藉按摩機會，猥褻女子得逞，出獄後接受為期兩個半月的強制治療。不過，陳男在同一國術館復業後，竟變本加厲對女客人指侵，陳男接受治療的成效顯然不佳，已對婦女安全造成極大威脅。

    判決指出，陳男二○一八年八月間替年輕女子按摩時，無視於被害人男友當時在旁等候，且不理會被害人制止，竟伸手到她內衣內摸乳、隔著薄毯搓揉私處。被害人不甘受辱，報警提告。

    陳男應訊否認犯行，但新北地院不採信，依強制猥褻罪判刑七月，陳男上訴後被駁回確定，他於二○二一年九月執行完畢出獄，至二○二二年一月十二日間，接受性侵害犯的強制治療課程，在兩個半月內進行身心治療、輔導教育共六次課程，被認定治療有成效。

    沒想到，陳男在接受治療後僅兩個月的二○二二年三月廿二日，竟故態復萌，對女客人犯下本件性侵害案，且是惡性更重大的強制性交罪。

    短期又再犯案 治療期將更長

    律師林曜辰指出，依刑法、性侵害犯罪防治法等規定，對性侵害犯的強制治療屬保安處分，原本可持續治療至「再犯危險顯著降低為止」，不過，因無期限有爭議，法務部已修法為「定期延長」，且每年進行評估，以陳男為例，他在治療後短期再犯案，本案若判決確定，將來其治療時間將更長、評估其再犯風險也會更加嚴格。

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