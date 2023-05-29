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    自由日日Shoot》按摩狼 出獄變本加厲 結束刑後治療2月 竟再犯

    按摩猥褻示意圖

    按摩猥褻示意圖

    2023/05/29 05:30

    國術館負責人 5年前按摩時強制猥褻

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市某國術館負責人陳有樹，五年前為年輕女子推拿按摩時犯強制猥褻，入獄服刑並於去年一月結束刑後治療僅二個月，陳男竟再犯，替女客人小涵（化名）推拿按摩時，變本加厲，強摸她的胸部、下體，並以手指性侵得逞。高等法院審理認定陳男犯行造成被害人身心嚴重傷害，且是累犯，依強制性交罪判刑三年四月。

    陳有樹再依強制性交罪判3年4月

    陳有樹二○一八年擔任國術館負責人時替年輕女子推拿按摩時，對女子犯強制猥褻被判刑七月確定並入獄，二○二一年九月執行完畢出獄，並接受性侵害加害人身心治療等課程至二○二二年一月才結束。

    陳男在同一國術館復業，二○二二年三月廿二日傍晚，陳男替被害人小涵推拿按摩時，因一時性衝動，在國術館整復室內，強摸其胸部、下體，並指侵得逞。

    事後，小涵到醫院接受性侵害事件驗傷診斷後，在閨密陪同下對陳男提告強制性交罪。陳男應訊否認犯罪，檢方不採信，依強制性交罪將他起訴，建請法院加重其刑。

    累犯還想請求減刑 高院駁回

    新北地院審理時，陳男改口認罪，辯護律師則主張，陳男的犯罪動機較一般強制性交罪的惡性為輕，請求依刑法第五十九條「情堪憫恕」規定給予減刑。

    新北地院審理認定，陳男曾因強制猥褻罪判刑入獄，出獄不久即犯案，具累犯身分，且陳男犯下本案是惡性較重大的強制性交罪，顯然未記取教訓，加上未取得小涵原諒或和解，也未賠償，判刑三年四月。陳男不服，上訴高等法院，主張他已認罪，一審量刑過重。

    高院審理認為，陳男性侵被害人小涵，造成其身心嚴重傷害，且是累犯，一審判刑適當，駁回陳男的上訴。

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