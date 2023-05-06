二百多案「詐彈」恐嚇 擾亂我社會、治安

內政部信箱收到民眾恐嚇信，要在機捷A1台北車站放炸彈。圖為示意圖。（資料照）

2023/05/06 05:30

警署透過兩岸機制 轉請查緝與節制

〔記者邱俊福／台北報導〕從桃園國際機場、高速鐵路、大眾捷運等大眾運輸系統和設施，到總統府等各級政府公務機關，去年間以來持續遭到來自境外IP的放置炸彈恐嚇事件，我方除了追出犯案者位置幾乎都在中國境內外，該罪犯也有長期、刻意擾亂我國社會、治安、及製造台灣民眾恐慌的意圖，而過去幾天到前天為止，雷同手法依舊不斷。

相關部門人士對此表示，我方目前採取幾項作為，包括警政署已透過兩岸共同打擊犯罪機制，轉請中國公安單位查緝與告誡節制，以及著手設法透過電信網路相關機制，阻絕境外人士持續發信恐嚇的行徑。

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運用電信網路機制 阻絕惡行

另一方面，重要基礎設施接獲放炸彈等恐攻疑案的報案或情資時，保六總隊、航空、鐵路、港口及相關轄區的警察機關，一律詳檢各自處所或交通運輸等設施，強化安全巡檢，並提升監視器、照明、警示等硬體防護設備，加強勤務運作，提高警覺以防患於未然。

警方人士說，雖然迄今所有個案都是「詐彈」恐嚇，尚未發覺有危險性的實體爆裂物，但我方不會掉以輕心，均慎重因應。

警方偵辦放炸彈恐嚇案，迄至目前，根據境外VPN跳板IP等類似手法、恐嚇者使用的暱稱等，研判應是曾來台就讀、犯下類似案件的中國籍男研究生張海川涉有重嫌，清查去年至今，已累計犯下高達二百一十件，我檢方已對張男發布通緝。

警方追查，上月六日行政院長信箱還接獲署名「張海川」的郵件，內容聲稱：「大爺我就喜歡這麼玩怎麼樣吧，你能把你大爺我怎麼樣，就是要耗費社會資源」，顯示其刻意製造恐慌、耗費我國家資源的目的，至於有無癱瘓我國政府機能的政治目的，也無法完全排除。

據查，張男於二○一六年來台讀大學及研究所，去年七月修完一年級碩生學分後返中，疫情期間以線上授課修完研究所學分。張嫌在台期間，曾寄電子郵件恐嚇學妹就讀的大學揚言要放炸彈，台中市調查處將張送辦，張為了報復，冒名中調處長名義，揚言在台中開往台北的區間列車上放置塑膠炸彈。

近年來大眾運輸工具也陸續接獲冒名日本律師「唐澤貴洋」等身分的恐嚇危安放置炸彈案，追查發現犯嫌使用境外跳板主機上網散布相關恐嚇留言，內文多次出現「唐澤貴洋、本尊師、名偵探」等特殊用語，加上手法、人格特質、嗜好等特徵，鎖定仍是張嫌所為。

警政署長信箱前天又接獲雷同的恐嚇電子信，揚言若不撤銷對顏寬恒的起訴，就要在桃園捷運隨機殺人、在松山機場引爆炸彈。

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