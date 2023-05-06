網路低成本恐嚇 學者建議科技反制

台鐵又接獲恐嚇信要求釋放弘仁會成員，否則將在停車場放炸彈。圖為示意圖。（資料照）

2023/05/06 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕國內連遭來自境外IP的放炸彈恐嚇事件，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨受訪指出，對於各種恐嚇威脅，警方與反恐單位是以「寧可信其有」方式處置，但未來面對這種低成本的灰色地帶手段，消耗我國治安及反恐機關能量，仍應評估採用新科技，減輕人力反制的成本。

蘇紫雲指出，首先針對來自境外的電子郵件，應強化跨境數位偵防合作，標記出可疑IP，建立起相關資料庫，使被恐嚇現場的指揮官能依據IP來源，做出威脅等級的判定，例如可從恐嚇電子郵件的IP，藉此決定要派出一個中隊還是一個小隊的警力去搜索爆裂物。

請繼續往下閱讀...

蘇紫雲︰建立資料庫 判定威脅等級

其次，蘇紫雲說，應訓練更多的偵爆犬，以更快方式搜查可疑被威脅的處所，使各縣市警察局都能有偵爆犬的配置，因為偵爆犬的搜索速度比起人力更加快速，而當數位與偵查能量增加，將會使類似的恐嚇案效果遞減。

待情治部門共同研擬有效對應

民進黨立委莊瑞雄表示，即便是來自境外IP的恐嚇，警方仍不能掉以輕心，也不可能置之不理，但不只台灣對此類案件束手無策，全世界都有遭遇類似問題，因此擬定處置類似案件的SOP相當重要；而若是來自國內IP的恐嚇案件，則應朝向提高刑度的方向處理，現行是以「社會秩序維護法」的行政罰則處理，罪刑過輕。

知情人士指出，此類案件有待各情治部門共同研擬有效對應方式，目前具體有效的應對方式尚未成形；據了解，國安局追查境外IP、調查認知作戰的部分，聚焦於境外敵對勢力介入選舉、不實訊息等，也已成功移除部分帳號，我政府也已與特定社群網站平台，建立檯面下合作機制。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法