歹徒從單純放「詐彈」 演變跟時事結合

台鐵接恐嚇電話，揚言要放炸彈。圖為示意圖。（資料照）

2023/05/06 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕高鐵、台鐵、台中捷運、高雄捷運等大眾運輸公司，甚至總統府、行政院、監察院等公務機關，頻遭放炸彈等恐嚇，搗亂者從使用化名在網路各處留言，到密集至各機關官網的民意信箱挑釁，而近期揚言放炸彈的理由，還跟時事結合，近日甚至出現「立刻釋放弘仁會成員」、「撤銷對顏寬恒的起訴」等荒謬訴求，讓警方哭笑不得，但仍須加強相關巡檢與防護。

均利用境外VPN跳板 通緝中國張生

警方表示，去年九月起陸續接獲冒名日本律師「唐澤貴洋」等身分的寄件者，揚言放置炸彈等恐嚇危害公共安全，近來則密集寄到各民意信箱，聲稱要放置炸彈的恐嚇電子信，經初步分析留言的特徵，皆朝向已返回中國浙江省的研究生張海川涉案，檢方已發布通緝。

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經追查，歹徒利用的IP都為境外VPN跳板，跳板足跡已遍及美國、日本、東南亞、歐洲等；對於歹徒使用境外IP跳板，警方僅能透過駐外警察聯絡官協查，倘若當地沒有駐外警察聯絡官，即使請求調閱資料也常石沉大海，查察非常困難，不像使用國內跳板可以調閱資料進行分析。

警方表示，歹徒犯案方式，從起初的冒充名人，後來則開始針對上次犯案有哪些政治人物出面發言，下次寄恐嚇信就會署名該人；放「詐彈」的訴求和理由，近期也開始結合時事，包括顏寬恒被起訴、警方大掃蕩竹聯幫弘仁會等，以唱反調的口氣騷擾我方司法機關、執法部門，歹徒利用製造話題手法影響台灣社會的意圖明顯。

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