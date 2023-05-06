為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    歹徒從單純放「詐彈」 演變跟時事結合

    台鐵接恐嚇電話，揚言要放炸彈。圖為示意圖。（資料照）

    台鐵接恐嚇電話，揚言要放炸彈。圖為示意圖。（資料照）

    2023/05/06 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕高鐵、台鐵、台中捷運、高雄捷運等大眾運輸公司，甚至總統府、行政院、監察院等公務機關，頻遭放炸彈等恐嚇，搗亂者從使用化名在網路各處留言，到密集至各機關官網的民意信箱挑釁，而近期揚言放炸彈的理由，還跟時事結合，近日甚至出現「立刻釋放弘仁會成員」、「撤銷對顏寬恒的起訴」等荒謬訴求，讓警方哭笑不得，但仍須加強相關巡檢與防護。

    均利用境外VPN跳板 通緝中國張生

    警方表示，去年九月起陸續接獲冒名日本律師「唐澤貴洋」等身分的寄件者，揚言放置炸彈等恐嚇危害公共安全，近來則密集寄到各民意信箱，聲稱要放置炸彈的恐嚇電子信，經初步分析留言的特徵，皆朝向已返回中國浙江省的研究生張海川涉案，檢方已發布通緝。

    經追查，歹徒利用的IP都為境外VPN跳板，跳板足跡已遍及美國、日本、東南亞、歐洲等；對於歹徒使用境外IP跳板，警方僅能透過駐外警察聯絡官協查，倘若當地沒有駐外警察聯絡官，即使請求調閱資料也常石沉大海，查察非常困難，不像使用國內跳板可以調閱資料進行分析。

    警方表示，歹徒犯案方式，從起初的冒充名人，後來則開始針對上次犯案有哪些政治人物出面發言，下次寄恐嚇信就會署名該人；放「詐彈」的訴求和理由，近期也開始結合時事，包括顏寬恒被起訴、警方大掃蕩竹聯幫弘仁會等，以唱反調的口氣騷擾我方司法機關、執法部門，歹徒利用製造話題手法影響台灣社會的意圖明顯。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    二百多案「詐彈」恐嚇 擾亂我社會、治安
    2023/05/06 05:30

    二百多案「詐彈」恐嚇 擾亂我社會、治安
    網路低成本恐嚇 學者建議科技反制
    2023/05/06 05:30

    網路低成本恐嚇 學者建議科技反制

    遠雄藝舍寫藝生活 享水湳增值甜蜜點
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播