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    300人LINE群組揪2少女開毒趴 男棄屍續毒趴殺人罪聲押

    警方在旅館內逮捕洪男，一旁傳播妹嚇得花容失色蹲 在地上不敢動。 （記者鄭景議翻攝）

    警方在旅館內逮捕洪男，一旁傳播妹嚇得花容失色蹲 在地上不敢動。 （記者鄭景議翻攝）

    2023/04/25 05:30

    〔記者鄭景議、錢利忠／綜合報導〕新北市新店摩鐵少女交疊雙屍命案主嫌洪男前日落網，他向警方供稱自己在LINE的一個三百人群組認識兩少女，認識到私下與兩少女搭訕私聊僅約十天，就相約開毒趴，警方昨訊後將洪男移送台北地檢署偵辦。

    洪男搭訕2少女私聊僅約十天

    台北地檢署複訊後，考量洪男不透露毒品來源，以涉犯重罪、有勾串及再犯之虞，依殺人、藥事法之轉讓禁藥致死等兩罪，將他聲押禁見；另擴大追查毒品來源。

    檢方表示，由於洪男曾移動兩女的遺體，無法排除洪男有餵食兩女毒咖啡包的可能，因使用過量毒咖啡包恐致死，考量洪男對案情避重就輕，也無法清楚交代毒品的來源，認定他此舉有涉殺人的不確定故意。

    警方調查，三十歲洪姓男子前日清晨五時許開車帶著兩名分別為十六歲、十七歲少女，前往新北市新店某汽車旅館開毒趴，卻在過程中疑似吸毒過量猝死，洪男將兩少女遺體移至旅館樓梯間後逃逸。

    洪男離開旅館前往桃園汽旅，竟又打電話叫了一名傳播妹來繼續吸毒開毒趴，警方在旅館房間內逮捕洪男。

    洪男向警方供稱，是在一個約三百人的大型LINE群認識兩少女，LINE群聊天內容主要是博弈也有生活大小事分享，他在群裡與兩少女攀談後，私下加兩少女好友搭訕，認識僅約十天但相談甚歡，於是私下相約開毒趴。

    洪男表示，三人吸食毒品又放音樂，嗨到忘我，並沒有注意彼此狀況，等他發現時，兩少女都已經沒有回應；兩少女同時猝死並不尋常，將待檢警對屍體詳細解剖鑑定後釐清。

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