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    首頁　>　社會

    兒少團體：扛罪換上位 看不到的大餅

    新北警察局專案小組昨逮獲弘仁會派出，首波到華山幫經營的巨新當舖槍擊的槍手朱姓少年（右二），及黃姓、鍾姓少年等三嫌，起出犯案手槍。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警察局專案小組昨逮獲弘仁會派出，首波到華山幫經營的巨新當舖槍擊的槍手朱姓少年（右二），及黃姓、鍾姓少年等三嫌，起出犯案手槍。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/04/23 05:30

    黃明昭：加強關懷中輟 防被吸收

    〔記者吳柏軒、吳仁捷／綜合報導〕警政署長黃明昭昨天表示，針對少年未在學或中輟者容易被吸收為幫派份子，警署非常重視，他要求各縣市警察局針對可能被吸收的少年，尤其中輟、未在學及未就業的少年加強關懷，從中挖掘是否有被黑道吸收的情形，如果被吸收，絕對會打擊吸收者及其幫派。

    新北市警局長廖訓誠說，遏止組織幫派利用少年從事犯罪，正由少年隊全面清查市內少年涉參與組織幫派情形，各分局掃黑專責小隊也實施蒐證，追查幕後並依法檢肅。

    台少盟副秘書長林于聖指出，青少年頂罪或犯罪，或許黑道承諾安家費，乃至未來可以當大哥等，實際上卻都是「看不到的大餅」，因為即使是成人協助黑道頂罪、犯案，後續都可能拿不到好處，何況是未成年？青少年犯罪雖然刑責較輕，但對其未來影響很大，籲政府及早介入關懷解決。

    如何察覺偏差與問題少年？林于聖分析，學校第一時間可從缺課、曠課發現異樣，但若通報機制失衡，就會有黑數，社福團體掌握的中輟生數據，往往是地方教育局的兩倍。

    清華大學榮譽講座教授李家同認為，是國家教育體系沒有注意到弱勢孩子，他呼籲義務教育延伸到高中，讓黑道招募新血困難。

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