嘉縣人倫悲劇》醫師：目睹慘劇 男童身心重創須治療陪伴
2023/04/22 05:30
夫妻應早期溝通 避免兩敗俱傷
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣吳姓男子殺害妻兒後自殺，諮商心理師王智誼指出，吳男可能因懷疑妻子外遇，心理沒有安全感，充滿災難性想法而做出兩敗俱傷行為，他建議夫妻間若感情出狀況，應早期處理溝通，必要時尋求外部資源，比如心理諮商。
至於殺妻還牽累孩子，王智誼認為，可能不想兒子受苦，也可能是出現「我死了，全部人也都不要活著」的想法。
請繼續往下閱讀...
王智誼說，夫妻感情出問題通常不是短期造成，可能早有磨擦、欠缺互動溝通；人們做出歸因時，屬內在歸因者會將結果歸因於自身，檢討自己而自責，屬外在歸因者通常認為都是別人的錯，若情緒管理較差，可能會出現毀滅性的行為及想法，吳男可能是屬於偏向外在歸因者，加上社會支持力量不足，易陷入固著的想法。
他表示，本案中受傷的孩子先讓他生理傷勢復原，然而身心遭受重大創傷，孩子可能會因心理防衛機制，出現失憶現象或情緒低落情形；傷勢復原後，心理重建是長期過程，建議要有親友、學校、社政系統的長期陪伴，協助建立生活重心，轉移身心創傷的注意力，等身心狀態穩定成長與年齡漸增，自我賦能與內在能量足夠，透過心理資源（諮商等）的介入，協助創傷復原與自我療癒。