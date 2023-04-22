嘉縣人倫悲劇》外遇疑雲 妻秀手機自清 被夫摔爛

吳男與妻子之前感情好。圖經變色特殊處理。（擷取自吳妻Instagram） 嘉義縣水上鄉發生四口之家共三死一重傷人倫悲劇命案。 （記者王善嬿攝）

2023/04/22 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉發生三死人倫悲劇，死者吳妻的妹妹說，姊夫平時容易情緒激動，對孩子很凶、會罵，近年與姊姊時有爭執，上週姊夫莫名懷疑姊姊外遇，姊姊沒做任何事情，還拿手機給姊夫看，以證清白，姊夫生氣將手機摔爛，姊姊因此提出離婚，但姊夫不願簽字，之後兩人為了孩子的事，姊姊又遭姊夫動手施暴，家人為避免激怒姊夫，當時未報警，但姊姊因背部、手部等傷勢就醫，醫院才通報家暴。

妻受不了夫控制 論及離婚

吳妻的妹妹說，姊姊婚前在飲料店工作而認識姊夫，婚後姊夫不希望姊姊外出工作，姊姊都在家操持家務、照顧兩個孩子，但姊夫偶爾仍會提到賺的錢不夠、埋怨姊姊花錢等；姊姊因此去年底重返職場，短暫做過客服類行政工作，姊夫緊盯姊姊，還堅持只有他能接送姊姊上下班，姊姊因此又回歸家庭。

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吳妻的舅舅說，外甥女與吳男上週就在談離婚，原本要外甥女帶孩子回娘家讓娘家的人照顧，不料發生憾事。檢警追查認為，妻子受不了丈夫莫名懷疑及控制，因而論及離婚並分居。

不過在鄰里眼中，涉殺妻兒的吳姓男子疼愛妻子、聽老婆的話，發生駭人命案讓人始料未及。有鄰居說，吳男以製作檜木聚寶盆等木藝品維生，夫妻倆遇到鄰居都會打招呼，但最近有聽說夫妻在鬧離婚。。

死者親友說，吳家兩個孩子感情很好，哥哥較多愁善感，在校參加科學社，弟弟活潑開朗，都十分貼心，還曾說要殺豬公（撲滿）拿給媽媽買菜，帶媽媽出去玩，發生憾事讓人不捨。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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