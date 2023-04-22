嘉縣人倫悲劇》疑妻外遇談離婚／木藝師醋殺妻兒 3死1重傷

吳男與妻子之前感情好。圖經變色特殊處理。（擷取自吳妻Instagram） 嘉義縣水上鄉發生四口之家共三死一重傷人倫悲劇命案。 （記者王善嬿攝）

2023/04/22 05:30

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉發生四口之家共三死一重傷人倫悲劇命案，近來與妻子不睦搬回老家的吳姓男子，昨天清晨回到原本住處，攀梯從二樓進屋砍殺熟睡中妻子及十歲、八歲兒子，妻子和大兒子死亡，次子送醫；吳男犯案後揮刀自殘頸部、手腕，從二樓墜地身亡。

檢警追查，吳男疑因感情和經濟問題，上週與妻子發生激烈衝突，吳妻的背部、手部受傷就醫，醫院通報家暴，社工訪視吳妻評估後，未聲請保護令，熟料發生憾事。

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吳男LINE父親、小姨子「要帶走兒」

檢警追查，三十八歲吳男經營木藝品製作，生意不佳，疑因懷疑小他八歲的妻子外遇，兩人發生衝突後欲離婚，吳暫搬回老家。昨凌晨傳LINE給父親、小姨子，提到要帶走兒子等語，稍後約凌晨二點多回到住家，無鑰匙開門，搬來鋁梯爬上採光罩進入二樓臥室，持水果刀對妻子及兩名孩子行凶。

警、消破門 次子驚恐 左頸有穿刺傷

吳父清晨五點多看到LINE報警，警、消趕到發現吳趴臥死在庭院，綜合事證認為吳男先行凶及自殘，隨後自二樓墜落身亡。警、消破門進屋，在二樓發現吳妻倒在床榻旁、長子在床上，均無氣息；次子驚恐坐在一旁，左頸有穿刺傷，送醫救治尚未脫離險境。檢警在現場起獲一把長約二十五公分水果刀，疑為凶刀。

吳妻中14刀喪命 長子頸部傷致死

檢警相驗發覺，吳妻身中十四刀，致命傷在胸口、頸部，長子因頸部銳器傷致命，將解剖追查死者有無藥物反應。吳妻的母親趕來，見到女兒、孫子慘死，痛哭失聲。

據了解，現場住家是吳妻的母親兩年前購置，供女兒一家四口及吳妻的弟弟、妹妹共六人居住，事發時妹妹住男友家，弟弟上夜班，都不在家。

水上鄉公所表示，吳男曾申請過軍人退役金，未符合申請社福資源資格。嘉縣社會局表示，該案過去未有通報史或脆弱家庭服務，將協助家屬後續醫療、喪葬、生活及司法程序等事宜。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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