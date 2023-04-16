律師：大標拆成9百多件小標 動機可議

法界人士認為，類此拆標手法，技術性地創造了上下其手的空間，動機可議。（資料照）

2023/04/16 05:30

〔記者林嘉東／綜合報導〕南投縣原住民族行政局長史強，因放任下屬利用拆標手法，將數件大標案化整為零拆成九百多件小標案，此舉可規避「政府採購法」的公開招標規定；史強雖未被檢調查獲貪瀆事證，刑事無責，不過法界人士認為，類此拆標手法，技術性地創造了上下其手的空間，動機可議。

律師蔡正傑表示，政府採購法規定採購的招標方式分為「公開招標」、「選擇性招標」及「限制性招標」三種，機關辦理公告金額以上的採購，除依相關規定外，應公開招標；另依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」規定，機關辦理十萬元以下的小額採購，得不經公告程序，與廠商議價。

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史強在鄉長任內與下屬將採購案拆分成十萬元以下小額採購案，刻意規避公告程序，且一年多達九百多件，很難不讓人質疑如此做的動機。

蔡正傑認為，本案發生在二○一五年間，檢察官偵查後，認定史強未涉入貪瀆等不法的犯罪事實，最終僅認定史強的下屬涉嫌驗收不實，依偽造文書罪起訴，並經法院判有罪定讞。

蔡正傑說，若將採購案拆分成小額採購案，還藉議價向廠商收取回扣等不法利益，就會有收受財物等的對價關係，若查到金錢賄賂，則涉犯貪污治罪條例的收受賄賂或收取回扣罪；若查出是為了使廠商過關獲利而於驗收時放水，則可能構成貪污治罪條例的圖利罪。

怠職又推諉卸責 行政疏失難逃

史強在本案中，放任下屬將大的採購案分成小額採購發包，並便宜行事讓還沒有招標的工程先行施作，不符合招標程序，即使他自身未觸犯刑責，但他的下屬製作不實文書驗收工程，史強沒有盡到監督管理之責，確有行政疏失，才會被監院彈劾，並被懲戒法院認定怠職及事後推諉卸責，判決撤職。

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