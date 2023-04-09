詐團2幹部停押 祭電子腳環防逃

詐團2幹部停押，須戴上科技電子腳環。（資料照示意圖，非當事人）

2023/04/09 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子朱??竣夥同翁盈澤成立水房集團，被控將高達一億一千多萬詐款匯轉洗到境外；基隆地院審理時，因被害人數超過兩百四十人，案件複雜，無法趕在朱、翁羈押期滿前審結，裁定二人各一百萬元交保、限制住居、出海，還命令兩人須戴上科技電子腳環（見圖，資料示意圖，非當事人），定期到派出所報到；本案也成為基隆地院首件對停押的詐欺犯施以科技監控的案件。

百萬交保 檢抗告

綽號「宮保雞丁」的卅二歲朱??竣，前年夥同廿七歲翁盈澤等二十名同夥成立水房集團，與境外詐騙機房及國內收簿集團（俗稱水商）合作，趁疫情期間透過境外詐騙機房，去年以投資股票等詐騙手法，半年騙走二百四十一名被害人共一億一千六百萬餘元，將詐騙來的款項透過八十一個人頭帳戶，層層轉匯到他的帳戶，再購買虛擬貨幣洗錢到海外。

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由於被害人數眾多、犯罪金額龐大，基院審理時為實現司法正義，讓被害人有充分陳述意見，鞏固朱等廿一名被告的所有犯罪事實，而詐欺、洗錢罪的羈押上限為九個月，合議庭發現朱、翁二人已收押近九個月，於是趕在羈押期滿前，裁定二人各交保一百萬元。

基隆地檢署檢察長余麗貞獲知後，認為該水房集團將詐款一億一千多萬元洗到海外，朱、翁兩人均未繳交犯罪所得，具保金額僅一百萬元，顯不符比例原則，要求承辦檢察官劉星汝提起抗告。

更裁令科技監控

據悉，劉檢犧牲清明連假休假趕寫抗告書，她認為，法院裁定的具保金額一百萬元，對兩人毫無拘束力，無法防止兩人逃亡，建議法院對朱、翁施以科技設備監控。

案經高院發回更裁後，基院前天召開羈押庭更裁，除了原本各一百萬交保、限制住居、出海之外，附帶命令朱、翁須戴上科技電子腳環監控，並定期到派出所報到。

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