為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    看守所前放煙火慶重生 強盜犯才交保又被送辦

    兩名強盜犯交保後，夥同朋友到台中看守所（圖後）前放煙火「慶祝重生」，六小時後被警察抓到。（取自臉書黑色豪門企業，記者張瑞楨翻攝）

    兩名強盜犯交保後，夥同朋友到台中看守所（圖後）前放煙火「慶祝重生」，六小時後被警察抓到。（取自臉書黑色豪門企業，記者張瑞楨翻攝）

    2023/04/09 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕樂極生悲？台中看守所門前馬路，本月六日深夜有人施放煙火，過程還被錄影上傳臉書，似有挑戰公權力的意味，警方很快於六小時後抓到四人，其中點煙火及拍攝的二人，竟是因強盜罪遭羈押，上月間才交保的羅姓、郭姓男子，二人宣稱放煙火是「慶祝重生」；警方以二人違反社會秩序維護法，函請台中地院裁罰。

    羅男（卅三歲）、郭男（廿歲）與朋友李男（廿歲）、潘男（卅二歲），六日深夜十一時許在台中市南屯區的台中看守所大門外，約位於大門一百多公尺的馬路中央施放煙火，並喧鬧大約十多分鐘，看守所未報警。事後台中市警局四分局春社派出所網路巡邏時，發覺有這一段錄影畫面，主動調閱監視器查獲四人。

    春社所所長邱量虔認為，四人挑戰公權力的意味濃厚，質問點煙火及拍攝的羅、郭二人：「是哪位法官（或檢察官）讓你們交保？我要去告訴法官，你們這是挑戰公權力。」邱還強調，二人擾亂秩序之舉，最反感的可能是看守所內羈押的人，「你們出來放煙火慶祝，牢友會怎麼想？」羅男二人則稱，他們只是好玩、無聊，才找來另兩名友人相助，在看守所外放煙火慶祝重生，並無擾亂秩序、破壞安寧的犯意。

    警方調查，郭男負責點火，羅男拍攝畫面，上傳到自己IG限時動態，被其他人轉發到其他社群媒體，包括臉書的「黑色豪門企業」社團。春社所以違反社會秩序維護法的「妨害安寧秩序」規定，將四人函送台中地院裁罰，可處三日以下拘役或三萬以下罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播