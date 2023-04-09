看守所前放煙火慶重生 強盜犯才交保又被送辦

兩名強盜犯交保後，夥同朋友到台中看守所（圖後）前放煙火「慶祝重生」，六小時後被警察抓到。（取自臉書黑色豪門企業，記者張瑞楨翻攝）

2023/04/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕樂極生悲？台中看守所門前馬路，本月六日深夜有人施放煙火，過程還被錄影上傳臉書，似有挑戰公權力的意味，警方很快於六小時後抓到四人，其中點煙火及拍攝的二人，竟是因強盜罪遭羈押，上月間才交保的羅姓、郭姓男子，二人宣稱放煙火是「慶祝重生」；警方以二人違反社會秩序維護法，函請台中地院裁罰。

羅男（卅三歲）、郭男（廿歲）與朋友李男（廿歲）、潘男（卅二歲），六日深夜十一時許在台中市南屯區的台中看守所大門外，約位於大門一百多公尺的馬路中央施放煙火，並喧鬧大約十多分鐘，看守所未報警。事後台中市警局四分局春社派出所網路巡邏時，發覺有這一段錄影畫面，主動調閱監視器查獲四人。

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春社所所長邱量虔認為，四人挑戰公權力的意味濃厚，質問點煙火及拍攝的羅、郭二人：「是哪位法官（或檢察官）讓你們交保？我要去告訴法官，你們這是挑戰公權力。」邱還強調，二人擾亂秩序之舉，最反感的可能是看守所內羈押的人，「你們出來放煙火慶祝，牢友會怎麼想？」羅男二人則稱，他們只是好玩、無聊，才找來另兩名友人相助，在看守所外放煙火慶祝重生，並無擾亂秩序、破壞安寧的犯意。

警方調查，郭男負責點火，羅男拍攝畫面，上傳到自己IG限時動態，被其他人轉發到其他社群媒體，包括臉書的「黑色豪門企業」社團。春社所以違反社會秩序維護法的「妨害安寧秩序」規定，將四人函送台中地院裁罰，可處三日以下拘役或三萬以下罰鍰。

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