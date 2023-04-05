為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    一隻亂棍打死、另一隻熱水燙…領養毛孩當出氣筒 台中男是累犯

    台中市動保處呼籲民眾認養毛孩，要愛牠不要傷害牠，更要終養不棄養。（圖非受虐狗，中市動保處提供）

    台中市動保處呼籲民眾認養毛孩，要愛牠不要傷害牠，更要終養不棄養。（圖非受虐狗，中市動保處提供）

    2023/04/05 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子多次透過臉書社團領養犬隻，不但未投注愛心飼養還狠心虐殺，僅因與同居女友吵架，就將氣出在領養的小狗身上，狠心拿木棍活活打死棄置，不到一個月，許男又領養小狗，當天把小狗帶回家洗澡故意用熱水淋燙，害牠全身七成嚴重燙傷、大量脫毛，案經檢方最近偵結，依違反動物保護法起訴。

    與女友吵架 汪星人遭殃

    據查，三十四歲許男和魏姓女友在中市龍井區租屋同居，二○二○年三月透過臉書社團領養小狗，二○二一年三月間，許男因為和魏女發生口角，又發現領養的黃色米克斯犬「阿肥」隨地大小便，一時氣憤竟當場拿棍棒活活打死阿肥，裝入黑色塑膠袋再塞入麻布袋中，任意棄置在租住處附近的空地。

    警方獲報同年十一月到場搜索，當場在該麻布袋中發現「阿肥」遺體，檢警也查出，許男在二○二一年四月八日，又領養黑色、黃色米克斯犬各一隻，當天下午帶回家洗澡時，竟故意用熱水淋燙黑色米克斯犬，造成牠頭頂、背部、四肢及尾部都有二至三度燙傷且大量脫毛，面積甚至高達百分之七十。

    另一隻領回首日就遭狠虐

    台中檢方偵查後認為許男虐狗事證明確，全案偵結依違反動保法提起公訴；據了解，許男涉犯動保法第二十五條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科二萬以上、兩百萬以下罰金。

    中市動保處表示，去年台中市因虐待傷害或棄養毛孩被列入黑名單的人數有三四一人，他們都被列入黑名單、終身不得再向公立動物之家領認養毛孩。

    也是獸醫師的台灣動物人道協會創會理事長張國彬說，虐待動物可視為沒有同理心或個性殘暴，甚至可能更複雜的反社會人格，毫無憐憫之心，且行為控管有嚴重問題，否則不會領養後又狠心暴打，也不會藏屍，更不會短期內又再度去認養，還用熱水淋狗，可想當下狗狗的慘痛哀號，殘忍至極，執業近三十年未曾見過此種變態行徑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播