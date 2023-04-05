一隻亂棍打死、另一隻熱水燙…領養毛孩當出氣筒 台中男是累犯

台中市動保處呼籲民眾認養毛孩，要愛牠不要傷害牠，更要終養不棄養。（圖非受虐狗，中市動保處提供）

2023/04/05 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓男子多次透過臉書社團領養犬隻，不但未投注愛心飼養還狠心虐殺，僅因與同居女友吵架，就將氣出在領養的小狗身上，狠心拿木棍活活打死棄置，不到一個月，許男又領養小狗，當天把小狗帶回家洗澡故意用熱水淋燙，害牠全身七成嚴重燙傷、大量脫毛，案經檢方最近偵結，依違反動物保護法起訴。

與女友吵架 汪星人遭殃

據查，三十四歲許男和魏姓女友在中市龍井區租屋同居，二○二○年三月透過臉書社團領養小狗，二○二一年三月間，許男因為和魏女發生口角，又發現領養的黃色米克斯犬「阿肥」隨地大小便，一時氣憤竟當場拿棍棒活活打死阿肥，裝入黑色塑膠袋再塞入麻布袋中，任意棄置在租住處附近的空地。

請繼續往下閱讀...

警方獲報同年十一月到場搜索，當場在該麻布袋中發現「阿肥」遺體，檢警也查出，許男在二○二一年四月八日，又領養黑色、黃色米克斯犬各一隻，當天下午帶回家洗澡時，竟故意用熱水淋燙黑色米克斯犬，造成牠頭頂、背部、四肢及尾部都有二至三度燙傷且大量脫毛，面積甚至高達百分之七十。

另一隻領回首日就遭狠虐

台中檢方偵查後認為許男虐狗事證明確，全案偵結依違反動保法提起公訴；據了解，許男涉犯動保法第二十五條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處二年以下有期徒刑或拘役，併科二萬以上、兩百萬以下罰金。

中市動保處表示，去年台中市因虐待傷害或棄養毛孩被列入黑名單的人數有三四一人，他們都被列入黑名單、終身不得再向公立動物之家領認養毛孩。

也是獸醫師的台灣動物人道協會創會理事長張國彬說，虐待動物可視為沒有同理心或個性殘暴，甚至可能更複雜的反社會人格，毫無憐憫之心，且行為控管有嚴重問題，否則不會領養後又狠心暴打，也不會藏屍，更不會短期內又再度去認養，還用熱水淋狗，可想當下狗狗的慘痛哀號，殘忍至極，執業近三十年未曾見過此種變態行徑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法