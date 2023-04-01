廢酸液重創中港溪 得花20億救

檢警搜索芫吉公司，比對廠內酸液成分，是否與溪流土壤的酸液吻合。（警方提供）

2023/04/01 05:30

檢查扣一億多元犯罪所得 遠低於整治費用

〔記者張瑞楨／台中報導〕芫吉公司老闆林韋吉等人，橫跨三縣市灌注傾倒廢酸洗液（強酸廢液），包括苗栗縣三灣鄉中港溪廣達三公里的溪流為之變色，污染範圍總計達三萬三六○五平方公尺，三縣市環保局初估，要恢復原狀，得花費廿億元；台中地檢署查扣林男等人財產、加上沒收犯罪所得，共約一億四千餘萬元，仍遠低於這筆花費，一群人大賺黑心錢，最終由全民承擔惡果。

橫跨三縣市 範圍逾三萬平方公尺

中檢已查扣林男等人財產，共計五六五九萬餘元，另查扣車輛等犯罪工具，昨天起訴時，並聲請沒收犯罪所得八三三五萬餘元。

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偵辦檢察官陳祥薇說，各縣市環保局初估，要恢復被污染的河川土地，得支出廿億元，林男等人應承擔這筆開銷，如果林男不承擔，檢方會聲明加重量刑；至於查扣、沒收的金額，低於清理污染的費用，不足的部分，得由全民買單。

台中市環保局長陳宏益說，清水被污染的土地，發現早且於三週內迅速清理完畢，支出相對低，但環保局也花了九百餘萬元，已向林男求償，不過林尚未給付；大里土地被注入的廢酸數量不多，處理費用可能比清水的低。

他說，這種氯化鐵等製程產生的廢水，所污染的土地，通常是抽出被污染的地下水，土壤則用石灰中和酸性；如果是傾洩於河流，被污染的區域，生態將會瞬間改變，這也就是濫倒者「很惡毒」之處，因為被污染區域會隨下雨、水流擴大，但也會迅速稀釋，溪流污染很難處理，生態只能靠時間慢慢恢復。

檢警與環保人員溯溪，發現污染的河流廣達三公里，石頭呈鮮明對比。（警方提供）

空拍顯示苗栗縣中港溪，被污染的河流廣達三公里，石頭與溪水都變色。 （警方提供）

環保人員開挖土地，發現污染深入地表，土壤被腐蝕，呈現乳黃色。（警方提供）

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