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    首頁　>　社會

    偷渡集體斷魂？ 追查中部外海中國翻船

    彰化縣王功外海離岸風場風機平台的男屍，將追查是否和漂流中國小船有關。（海巡署提供）

    彰化縣王功外海離岸風場風機平台的男屍，將追查是否和漂流中國小船有關。（海巡署提供）

    2023/03/31 05:30

    福鼎號子船失蹤 3月初現蹤成空船 警釐清是否和偷渡案有關

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣西部外海發生越籍偷渡客集體溺斃疑案，疑為人蛇集團販運肇禍，恰巧今年三月初發現中國「福鼎號」漁船附屬小船翻覆在中部外海，已成一艘空船，如今引發關注，相關單位調查釐清是否和十四名越南偷渡客集體罹難有關。

    據了解，來自越南北部九男五女 共十四人，疑透過人蛇集團安排抵達中國，二月十八日再從中國泉州搭漁船來台，十九日凌晨漁船開到彰濱工業區外海，打算轉搭小船搶灘上岸時，遇到大浪翻覆而罹難。

    根據內政部資料，二月十八日至今台灣沿海陸續發現浮屍，數量多且密集，引起關注，目前已知七具是越南籍、四具未確認身分，從目前跡象顯示與偷渡案有關聯，全案正由相關單位調查。

    在陸續發現浮屍期間，彰化船舶交通管理系統（VTS） 三月五日通報，彰化風場一艘工作船於芳苑西方九浬發現一艘翻覆船隻，現場未發現救生衣及待援人員，中部航務中心即發布礙航布告，工作船上人員曾以棍棒敲打船殼，查探是否有人員受困，未獲任何回應，查看船名為「福鼎」。「福鼎」小船長度約五公尺，外觀沒有發現舷外機，後來繼續漂流，直到擱淺在中部海域沙灘上。

    船東放棄所有權 委請我方處置

    台中漁業電台、中部航務中心及漁業署查無「福鼎」資訊，後來接獲轉來的中國通知，稱「閩福鼎漁」漁船目前於東海作業，擱淺船筏確認為「閩」船附屬小船，去年十一月間因斷纜漂流遺失，船東放棄小船所有權，委請我方逕行處置。

    「福鼎」小船失蹤四個多月，突然出現台灣中部外海，原本以為是單純斷纜漂流事件，爆發偷渡客集體溺斃後，檢警不排除任何可能性。

    再查與風機平台男屍關聯

    另外，本月七日，彰化縣王功外海離岸風場風機平台的男屍，身上無證件，非風電公司員工，身上無外傷，胃部已無殘留食物，死因是曝曬脫水與營養不良，他的身材不高又略瘦，僅約一六○公分，皮膚黝黑，初步研判是越南人，是否和漂流中國小船有關仍待釐清。

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