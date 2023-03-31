合影越南14偷渡者 警方︰7名成浮屍

比對出7名越南籍浮屍身分表。（刑事局提供）

2023/03/31 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕近期台灣周邊海域及岸際發現多起浮屍案件，刑事局國際科根據駐台北越南經濟文化辦事處提供資訊追查，研判有十四名越南籍男女在上月中、下旬集體偷渡來台，其中七人已成海上浮屍，至於是否是遭人蛇集團丟包或翻船，案發地點在何海域，有無其他越籍人士等疑問，目前由海巡署與警政署成立專案小組深入釐清。

國際科表示，上月十八日至前天，警方及海巡署計發現廿具海上浮屍，已確認身分者十六人，其中九名台籍，為自殺、意外落水死亡，七名為越南籍，另有四具遺體身分仍比對中。

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警方表示，根據掌握十四名越南民眾名單，由越南家屬提供DNA檢體予法醫研究所比對尋獲遺體，指紋部分則由刑事局協助比對。截至前天，已比對出七名遺體與越南籍名單相符。

七名越南籍死者名單（五男二女），分別是二月廿七日高雄港二港口外海一．四浬的女移工、二月廿七日高雄彌陀漁港西方二．一浬的黃姓女移工、三月五日台南七股區網仔寮沙洲的黃姓男移工、三月六日台南市青山漁港的黃姓男移工、三月七日台南將軍的范姓男移工、三月七日雲林縣麥寮的黎姓男移工及三月十日雲林下湖口的周姓男移工。

其餘九名台籍人士遺體，研判均為相關意外落水、自殺，由各警察機關報請地方檢察署調查無異議，通知家屬領回遺體。

警政署與海巡署、各管轄地檢署正全力辨識死者身分、追查不法船家、仲介，另已責令署駐越南聯絡官與越南公安部等相關執法機關合作，持續追查越方幕後人蛇不法偷渡集團。

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