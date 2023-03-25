大法官開小窗 顛覆判決實務／雙方有責 裁判離婚之門大開

他山之石》國外請求離婚規定

2023/03/25 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕憲法法庭大法官昨天稍微放寬離婚條件開了一扇小窗，仍宣告「有責配偶不得訴離」的民法規定原則合憲，然而婚姻雙方均有責者時，不論責任輕重，不適用該規定，徹底顛覆目前的判決實務，大開裁判離婚之門，未來只有「唯一有責」的一方，原則上才不得訴請離婚。

未來只有「唯一有責」方 原則不得訴離

民法第一○五二條第二項規定「難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚」，最高法院二○○六年四月四日的民事庭會議，曾針對該規定討論後決議「應比較衡量雙方之有責程度，僅『責任較輕』之一方得向『責任較重』之他方請求離婚」。

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由於責任程度較低的一方才有權訴離，以往法官審理時會依照該決議，依雙方對婚姻破綻所應負的責任比例多寡，決定訴離的一方是否適格，以致離婚案件的法庭攻防，常見兩造相互指責對方的不是，由法官判斷誰的錯比較多，才能判決是否准離，提高離婚門檻。

法務部統計，二○二一年全國離婚案件共四萬七八八八起，其中僅四．二五％是由法院依民法一○五二條第二項規定判離，可見要符合該要件有一定難度。

昨天做成的釋憲判決鬆綁該項要件，顛覆當年最高法院的決議，大開裁判離婚之門，直指該規定只能排除「唯一應負責一方請求裁判離婚」的權利，若雙方對於難以維持婚姻的重大事由均應負責的話，「不論其責任之輕重，不在適用範疇」，亦即未來僅「唯一有責」的一方不得訴請離婚，若雙方對於婚姻破綻都有責任，不論情節輕重比例，任何一方都有權訴離，法官均可判離。

雙方分居一段時間無意互動 就可能准離

惟目前實務上對於責任比例的認定也非鐵板一塊，只要雙方分居一段時間且均無意互動，法官還是有可能認定「責任各半」而准離，例如前銓敘部長朱武獻與妻子分居逾十年，妻子無積極修補感情的舉動，朱因此訴離獲准；前行政院副院長徐立德，再婚三年即與妻子分居，雙方用消極負面態度處理，加深感情裂痕，徐訴離亦獲准。

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